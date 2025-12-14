プレミアリーグ 25/26の第16節 バーンリーとフラムの試合が、12月14日02:30にターフ・ムーアにて行われた。

バーンリーはヤコブ・ブルーンラーセン（FW）、アルマンド・ブロヤ（FW）、ライル・フォスター（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）、エミール・スミスロウ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。フラムのハリー・ウィルソン（FW）のアシストからエミール・スミスロウ（MF）がゴールを決めてフラムが先制。

しかし、21分バーンリーが同点に追いつく。ジョシュ・カレン（MF）のアシストからレスリー・ウゴチュク（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、31分フラムが逆転。ハリー・ウィルソン（FW）のアシストからカルビン・バッシー（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とフラムがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分フラムが追加点。サムエル・チュクウェゼ（MF）のアシストからハリー・ウィルソン（FW）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

62分、バーンリーは同時に2人を交代。フロレンティーノ・ルイス（MF）、ライル・フォスター（FW）に代わりマーカス・エドワーズ（FW）、ジアン・フレミング（MF）がピッチに入る。

77分、バーンリーは同時に2人を交代。ヤコブ・ブルーンラーセン（FW）、アクセル・トゥアンゼベ（DF）に代わりジェイドン・アンソニー（FW）、オリバー・ゾンネ（DF）がピッチに入る。

79分、フラムは同時に2人を交代。ラウル・ヒメネス（FW）、アレックス・イウォビ（FW）に代わりジョシュア・キング（DF）、サシャ・ルキッチ（MF）がピッチに入る。

83分、バーンリーが選手交代を行う。レスリー・ウゴチュク（MF）からマイク・トレゾール（FW）に交代した。

後半終了間際の86分、バーンリーのオリバー・ゾンネ（DF）がゴールを決めて2-3と1点差に迫る。

その後もフラムの選手交代が行われたがそのまま試合終了。フラムが2-3で勝利した。

なお、バーンリーは66分にジョシュ・カレン（MF）に、またフラムは37分にヨアキム・アンデルセン（DF）、82分にケニー・テテ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-14 04:40:15 更新