¡ÚÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡Û£±ÈÖ¿Íµ¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï£·Ãå¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡Ö¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¡£¤·¤Ã¤«¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡Âè£¶£±²óÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡¦£Ç£³¡Ê£±£²·î£±£³Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë
¡¡ÅÁÅý¤ÎÃæµ÷Î¥¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¤Ï£±£¸Æ¬Î©¤Æ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¥Ï¥ó¥Ç£µ£µ¥¥í¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐºä¸ø°ì±¹¼Ë¡¢Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤Ï¡¢£·Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÊÂÔµ¡¡££¶ÈÖ¼ê¤ÇÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¡¢Æâ¤«¤é¥¸¥ê¥¸¥ê¿¤Ó¤¿¤¬¡¢Á°¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¡¢£¸·î¤ÎÈþÇ»ÆÃÊÌ¡Ê£²¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÈÁ°Áö¤Î¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¡Ê£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤òÏ¢¾¡¤·¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£³¾¡¤òµó¤²¤ëÁêÀ¤Î¤¤¤¤Ãæµþ¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢¾ºµéÀï¤Ç¤Î½Å¾Þ½éÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ï¼¡Áö¤Ë»ý±Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡Ê¸ÅÀîµÈÍÎµ³¼ê¡Ë¤Ç¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬£µ£·ÉÃ£¶¡££²Ãå¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ê¥¨¥ó¥Æ¡ÊÀ¾Â¼½ßÌéµ³¼ê¡Ë¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡ÊÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾»³¹°Ê¿µ³¼ê¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¡á£·Ãå¡Ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³£²Áö¤Ï¾¯Æ¬¿ô¤Î¥¹¥í¡¼¡£º£²ó¤ÏÂ¿Æ¬¿ô¤Ç½Å¾Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡À¾Â¼½ßÌéµ³¼ê¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ê¥¨¥ó¥Æ¡á£²Ãå¡Ë¡Ö£²Ãå¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¡Ê¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¡á£³Ãå¡Ë¡ÖµÙ¤ß¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤º¤Ã¤È¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥²¡¼¥È¤ò½Ð¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¤Ï¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢½ÄÄ¹¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³°¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÍèÇ¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»Åç¹î½Ùµ³¼ê¡Ê¥·¥ó¥Ï¥Ê¡¼¥À¡á£´Ãå¡Ë¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¤¬¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á°Áö¤Û¤É¶ËÃ¼¤Ê¶¥ÇÏ¤À¤È¼é¤ê¤¹¤®¤¿¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Íµ¤ÇÏ¤ò¼ÍÄø·÷¤ËÆþ¤ì¤ë·Á¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡££³¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ò¤«¤ï¤»¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆâ¤ÎÇÏ¤«¤é¥È¥â¡Ê¸å»è¡Ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÊø¤ì¤ë´¶¿¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾ºµéÀï¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤ÀÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉðËµ³¼ê¡Ê¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¡á£µÃå¡Ë¡Ö¤¿¤á¤ë¶¥ÇÏ¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¤è¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤â¤ä¤ì¤ëÇÏ¡×
¡¡¼ÆÅÄÁ±¿Ãµ³¼ê¡Ê¥Ô¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¡á£¶Ãå¡Ë¡Ö£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç²æËý¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£µ÷Î¥¤Ï£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤°¤é¤¤¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ã°ÆâÍ´¼¡µ³¼ê¡Ê¥Þ¥¤¥Í¥ë¥â¡¼¥ó¥È¡á£¸Ãå¡Ë¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¶¥ÇÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»þ·×¤¬Â®¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¿ù¸¶À¿¿Íµ³¼ê¡Ê¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥·¥ª¡á£¹Ãå¡Ë¡Ö¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤ó¤À¤±¤ÉµöÍÆÈÏ°Ï¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥È¤«¤éÀª¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ»Ãæ¤Î¥ê¥º¥à¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×