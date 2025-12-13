´Ú¹ñ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤êÆü´ÚWÇÕ¼ç¾¤¬¥á¥¥·¥³¤Î¡È³«ºÅ¹ñ¥Ö¡¼¥¹¥È¡É·Ù²ü¡Ö²æ¡¹¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£2002Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×¸õÊäÃÏ¤Î»ë»¡¤ò·Ð¤Æ¡¢12·î12Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢WÇÕ¤Ç¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSports Chosun¡Ù¤¬È¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕD¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±¤¸AÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢£²ÀïÌÜ¤ËÂç¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÀï¤¦¥á¥¥·¥³¤À¡£
¡ØSports Chosun¡Ù¤Ï¤Þ¤º¡¢¡ÖËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤Ç´Ú¹ñ¤Ï¥á¥¥·¥³WÇÕ¤òÀï¤¦¡£Á´£³»î¹ç¤¬¥á¥¥·¥³³«ºÅ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥á¥¥·¥³¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤ÌÉéÃ´¤À¡×¡Ö2002Ç¯¤ÎÆü´ÚWÇÕ¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤ÎÍøÅÀ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«¹ñ³«ºÅ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿°Î¶È¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÅÀ¤òÃí»ë¤·¤¿¡£WÇÕ¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤À¡£´Ú¹ñ¤ÏÅö»þ¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿WÇÕ¥Ù¥¹¥È£´¤Î¿ÀÏÃ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£³«ºÅ¹ñ¤ÏÅ¬±þ¤ä´Ä¶¾ò·ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¡¢Â¾¤Î»²²Ã¹ñ¤è¤êÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£´Ú¹ñ¤â³«ºÅ¹ñ¸ú²Ì¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¤ß»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¡¢¥á¥¥·¥³¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹âÃÏ¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î´Ä¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î·ã¤·¤¤±þ±ç¤âÊÑ¿ô¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·ÆÀ¤ë¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃÏ¤ÎÍø¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¸½ºß56ºÐ¤ÇÆü´ÚWÇÕ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£²æ¡¹¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥¥·¥³¤òÁê¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¹âÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤â»î¹ç¤Î°ìÂ¦ÌÌ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¡È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡É¤ÇÌñ²ð¤ÊÅ¨¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤ÊÁÈ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡ª¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÈò¤±¤¿¡ª¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
¡¡
¡¡´Ú¹ñ¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢²¤½£Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕD¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±¤¸AÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÌñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢£²ÀïÌÜ¤ËÂç¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÀï¤¦¥á¥¥·¥³¤À¡£
¡Ö¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÅÀ¤òÃí»ë¤·¤¿¡£WÇÕ¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤À¡£´Ú¹ñ¤ÏÅö»þ¡¢Ã¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿WÇÕ¥Ù¥¹¥È£´¤Î¿ÀÏÃ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£³«ºÅ¹ñ¤ÏÅ¬±þ¤ä´Ä¶¾ò·ï¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌÌ¤Ç¡¢Â¾¤Î»²²Ã¹ñ¤è¤êÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤À¡£´Ú¹ñ¤â³«ºÅ¹ñ¸ú²Ì¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ËüÁ´¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¤ß»î¹ç¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¡¢¥á¥¥·¥³¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹âÃÏ¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤Î´Ä¶¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î·ã¤·¤¤±þ±ç¤âÊÑ¿ô¤È¤·¤ÆºîÍÑ¤·ÆÀ¤ë¡£¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃÏ¤ÎÍø¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¸½ºß56ºÐ¤ÇÆü´ÚWÇÕ¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥Û¥ó¡¦¥ß¥ç¥ó¥Ü´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Æ¶Á¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£²æ¡¹¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢2002Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤È¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¥á¥¥·¥³¤òÁê¼ê¤ËÂ¿¤¯¤Îº¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¹âÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃÏ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ç®¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤â»î¹ç¤Î°ìÂ¦ÌÌ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¥¢¥¦¥§¡¼¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢¡È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡É¤ÇÌñ²ð¤ÊÅ¨¤ÈÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤ÊÁÈ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤è¤ê¤è¤«¤Ã¤¿¡×´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡ª¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤òÈò¤±¤¿¡ª¡×¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ¡Û
¡¡