NISA¤Ï¡Ö·î5000±ß¡×¤Ç¤â¡ÈÃùÃß¤è¤ê¤ªÆÀ¡É¤Ç¤¹¤«¡© ¾¯³Û¤À¤È¡È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡É¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡Ö20Ç¯¡¦Ç¯Íø5¡ó¡×¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ±¿ÍÑ±×¤ò¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
NISA¤È¤Ï¡©
NISA¡Ê¥Ëー¥µ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡ÊNippon Individual Savings Account¡Ë¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¡¢Åê»ñ¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤Ë¤ÏÌó20¡ó¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢NISA¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤âÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¿·NISA¡×¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤¬³È½¼¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñÏÈ¤¬ÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¡ÊÇ¯´Ö120Ëü±ß¡Ë¤ÈÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¡ÊÇ¯´Ö240Ëü±ß¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ºÇÂç1800Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·î5000±ß¤ò20Ç¯´Ö¡¢Ç¯Íø5¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¤é¡©
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î5000±ß¤ò20Ç¯´Ö¡¢Ç¯Íø5¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤¤¤¯¤é¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢Ëè·î5000±ß¤ò20Ç¯´Ö±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸µËÜ¤ÏÁí³Û¤Ç120Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ò·ï¤Ç¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê»ñ»º³Û¤ÏÌó204Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¸µËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó84Ëü±ß¤â¤Î±¿ÍÑ±×¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë»þ´Ö¤ÈÊ£Íø¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¶â³Û¤òÃùÃß¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡©
Â³¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë·î5000±ß¤ò20Ç¯´Ö¡¢¶ä¹Ô¤ËÍÂ¤±¤¿¾ì¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤ä»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¶âÍø¤Ï¡¢Ç¯0.2¡ó¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ò·ï¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È¡¢20Ç¯¸å¤Î¶â³Û¤ÏÌó122Ëü±ß¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸µËÜ120Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¡¢ÍøÂ©¤Ï¤ï¤º¤«Ìó2Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£NISA¤ò»È¤Ã¤ÆÇ¯5¡ó¤Ç±¿ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ìó82Ëü±ß¤Îº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃù¶â¡×¤È¡ÖÅê»ñ¡×¤Îº¹¤Ï¡¢Ëè·î5000±ß¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¤â¡¢20Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åê»ñ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ô¼°¤äÅê»ñ¿®Â÷¤Î²Á³Ê¤Ï¾ï¤ËÊÑÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µËÜ³ä¤ì¡ÊÂ»¼º¡Ë¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Êµ¤¤Î°²½¤ä¶âÍø¾å¾º¤Ê¤É¡¢³°ÉôÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ»´ü´Ö¤ÇÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ã»´üÅª¤ÊÃÍÆ°¤¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â»¤ò¤·¤¿¤Þ¤ÞÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÅê»ñ¤ò¤¹¤ì¤ÐÉ¬¤º»ñ»º¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÄ¹´ü¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤â
Åê»ñ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤Ï¡ÖÄ¹´ü¡¦Ê¬»¶¡¦ÀÑÎ©¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¸¶Â§¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ëè·î°ìÄê³Û¤ò¥³¥Ä¥³¥ÄÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢°Â¤¤¤È¤¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡Ö¥É¥ë¥³¥¹¥ÈÊ¿¶ÑË¡¡×¤¬Æ¯¤¡¢¹ØÆþÃ±²Á¤òÊ¿¶Ñ²½¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢NISA¤Î¤Ä¤ß¤¿¤ÆÅê»ñÏÈ¤ÇÁª¤Ù¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤¬Ä¹´ü¡¦Ê¬»¶Åê»ñ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¤á¤¿Åê»ñ¿®Â÷¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ËÃ¼¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü´ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã»´üÅª¤Ê¾å²¼Æ°¤ò¹²¤Æ¤º¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤·¤Ê¤¬¤é»ñ»º¤òÃå¼Â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¸µËÜ³ä¤ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
¡ÖÅê»ñ¤Ï¤¿¤Ã¤¿·î5000±ß¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢20Ç¯¸å¤Ë¤ÏÃùÃß¤Î¾ì¹ç¤è¤ê¤â¿ô½½Ëü±ß°Ê¾å»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
NISA¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢ÅÓÃæ¤ÇÇäµÑ¤äÀÑÎ©³Û¤ÎÊÑ¹¹¤â¼«Í³¤Ç¤¹¡£À¸³è¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ï¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÍ¸ú¤ÊÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼¹É®¼Ô : »°±ºÂç¹¬
2µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î/Æü¾¦Êíµ3µé/Âè°ì¼ï±ÒÀ¸´ÉÍý¼Ô/¾Ú·ô³°Ì³°÷/±Ñ¸¡2µé¤Ê¤É