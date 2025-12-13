¡ÖÂè1²ó¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×³«Ëë
¡¡°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¡ÖÂè1²ó¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§ANIAFF¡Ë¤¬12Æü¡¢³«Ëë¡£½éÆü¤Ë¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«²ñ¼°¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¿°ìÏº¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÎÃÏ¤ÇºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¤³¦¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³«Ëë¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·¤¿¤Êº×Åµ¡ÖANIAFF¡×Í½¹ðÊÔ
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂçÂ¼½¨¾Ï°¦ÃÎ¸©ÃÎ»ö¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö°¦ÃÎ¸©¤Ç¹ñºÝÅª¤Ê±Ç²èº×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤äÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²èº×¤¬³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¡¢°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ÐËåÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ê¥Î¤òË¬ÌäÃæ¤Î¹Âô°ìÏºÌ¾¸Å²°»ÔÄ¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¾¾Íº½Ó·ûÌ¾¸Å²°»ÔÉû»ÔÄ¹¤¬¡Ö¤³¤Î±Ç²èº×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³§ÍÍ¤¬¡Ø¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤ë¤Ê¤éÌ¾¸Å²°¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î±Ç²èº×¤¬¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤½Ð²ñ¤¤¤È´¶Æ°¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡³«²ñ¼°¤Ë¤Ï¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤ë¥ª¡¼¥Ö¥ê¡¼¡¦¥ß¥ó¥Ä»á¤È±öÅÄ¼þ»°»á¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±±Ç²èº×¤Î²ñ´ü¤Ï17Æü¤Þ¤Ç¡£»ÔÆâ¤Î¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ¡¢¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥·¥Í¥Þ£²¡¢£±£°£¹¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¾å±Ç»ÜÀß¤äÌ¾¸Å²°¥â¡¼¥É³Ø±à¡õHALÌ¾¸Å²°¤Ê¤É¤Ç¹ñºÝ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÁ´6ÉôÌç¤ÎºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
