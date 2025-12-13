「このバスを乗っ取ります」

「西鉄高速バスジャック事件の被害者で、山口由美子と言います。今日は佐賀県から来ました。事件のバスの中の様子から、少し話していきたいと思います」

12月3日、岡山市北区の岡山商科大学【画像①】で学生たちに語り掛けたのは、2000年5月の「西鉄バスジャック事件」で被害に遭った、山口由美子さんです。

刃物を持った当時17歳の少年が高速バスを乗っ取り、乗客1人を殺害、4人に重軽傷を負わせた事件です。山口さんは、少年から10か所以上も切り付けられ重傷を負いました。

「このバス乗っ取ります」少年は突然立ち上がった

佐賀県に住む山口さんは、知人の塚本達子さんと福岡県で開催されるコンサートに向かうため、高速バスに乗りました。

（山口由美子さん）【画像②】

「事件が起きたのは、佐賀駅バスセンターから、福岡の天神へ向かう高速バスの中でした。私は塚本さんと一緒に『天神で行われるコンサートに行こう』というので、このバスに乗りました」

山口さんは、車内で塚本さんと楽しく会話をしていました。そして、バスが高速道路に入ってしばらくした時に、1番前の座席に座っていた少年が突然立ち上がりました。

「少年は『このバス、乗っ取ります。荷物を置いて後ろに行ってください』と丁寧に言ったんですね。あまりに丁寧で、私は一瞬、冗談かと思ってしまったんです」

「お前は俺の言うことを聞いていない」少年はいきなり乗客の首を刺した

山口さんは、少年の行動について「最初は冗談かと思った」と振り返ります。

（山口由美子さん）【画像③】

「少年は牛刀のような包丁を振りかざしていましたが、私は本気にしませんでした。『なんでこの子はこんなことを言っているんだろう』」

「少年はまだ中学生ぐらいの体格で、不思議に思って、その場を立たずに座っていたんですね」

そのあと、少年の「後ろに行け」という指示に従い、山口さんを含む乗客は車内の後方に移動しました。

「1人だけ居眠りをして、少年の言葉に気が付かない方がいて、（少年がその方に）気づいてその時、逆上しました」

「少年は、『お前は俺の言うことを聞いていない、後ろに下がっていない』そう言って、その方が後ろに下がられた途端、首を刺しました」

山口さんはその時初めて、少年は「本気だった」と気づいたと言います。しかし、まだ「本気で人を殺したい」とか「傷つけたい」と思って生きている子どもはいない、という思いがありました。

「今、少年の心は本来の心ではない、本来の心に戻ってほしい、そういう気持ちで必死で祈っていました」

「連帯責任です」山口さんは、少年に複数箇所切り付けられた

17歳の少年に乗っ取られ、緊迫したバスの車内。運転士が少年に「トイレ休憩も必要じゃないか」と声をかけたということです。

（山口由美子さん）

「少年もそれには応じて、『駐車場ではない道路の路肩に停めろ』という少年の指示で（バスを）停めてくださり、『トイレに行きたい者？』という少年の声掛けで、1人目の方が降りられました」

「高速道路に緊急電話の場所があるんですが、運転士さんはそこに少年に分からないように停めてくださったようで、降りた方は急いで（緊急電話に）電話をかけに行かれたようです」

「バスで起こる異変」少年が取った行動は

その様子を見た別の車が、路肩に停車しているバスに異変を感じたのか、通りかかった別の車が山口さんが乗るバスの前に1台、2台と停まり始めたということです。

そうした状況をみた少年は、包丁を運転手に振りかざし、「あいつは裏切った、バスを早く出せ」と脅したと言います。

降りた乗客を置いて、バスはそのまま出発しました。バスが出発したことを確認した少年は、車内の後ろにやってきて、山口さんの前に立ち止まりました。

（山口由美子さん）【画像⑤】

「『あいつは裏切った、連帯責任です』という言葉とともに、私がいろんなところ切られ、座席に座っていられなくなり、通路に転がり落ち、下に座り込みました」

「いろんな切られた傷を感じながら、『少年の心はこんなにしなければいけないくらい傷ついていたんだ』と感じました」

刺された後の山口さんは...「少年を殺人者にしたくない」

重傷を負いながらも、「少年を殺人者にする訳にはいかない」...その思いが込み上げてきた山口さんは、傷が浅かった右手で自身の体を支え、多くの傷を負った左手を肘掛において、心臓より高い位置で無意識に置いていたと言います。

（山口由美子さん）

「もしあの時倒れていたら、確実に出血多量で死んでいたなと思います。『少年を殺人者にしたくない』と思ったことが逆に、私は自分の命を自分で守ったな…、後でそんなことも考えました」

極限状態になったバスの中で、少年と乗客との間にある変化が起こり始めます。

死を覚悟した山口さん 今度は友人の塚本さんが刺された

少年を助けたい…その思いが山口さんの命を取り留めた、一方で死を覚悟したとも言います。

（山口由美子さん）

「死んではいけないと思って座り込んでいたのですが、かなりの出血で意識が朦朧となり、『このまま死んでしまうんだな』とも思いました。本当に生き死にが同じ線上にあったなと思います」

その後、バスがスピードを落とした時に、2人の乗客が窓から逃げたということです。乗客がバスから逃げたことに対して少年は、山口さんの横にいた知人の塚本さんを2回刺したと言います。

（山口由美子さん）

「（塚本さんが刺されたことも）気づかないで、私は座り込んでいたんですね」

「身代わりを志願した女性」に少年の心が動き始めた

少年が『次はお前の番だ』と若い女性を指名した時、その女性の友人が突然立ち上がったということです。山口さんは意識が朦朧とする中でも、その時の状況が記憶にありました。

「友達が刺されたら嫌だな、っていう思いだったと思いますが、そういう緊張した状況の中で若い女性が立ってくれたことに、『すごい方がいたな』と思います。自分はだらしなく座り込んでいました」

そして、その女性は少年に対して「みんなの食べ物や飲み物などを求めた」と言います。

テレビで映されるような「恐怖だけではなかった」現場

山口さんは事件のあと、立ち上がった女性と会話をする機会があり、その時女性の心境を尋ねたそうです。

その女性は事件小説が好きで『事件を起こす側の気持ちが分かる気がして、少年に『寄り添った行動を取った』と、山口さんに説明したと言います。

ちなみに筆者（RSK山陽放送記者）は当時、少年と同じ高校生（２年生）でした。岡山県で事件の状況をテレビを通じて見守っていました。自分と同じ年の少年がこのような事件を起こしたーーーショックとともに、テレビ中継で映し出される状況に恐怖を感じていました【画像⑥】。

しかし山口さんは、バスの車内は「テレビに映っていた恐怖だけの状況ではなかった」と話します。

山口さんは、少年が、身代わりを申し出た女性が、少年に寄り添った対応をとったことを敏感に感じたと振り返ります。それが影響したのか、少年側から女性に「何か欲しいものがあるか？」と尋ねたということです。

（山口由美子さん）

「女性は乗客全員のことを考えて、食べ物や飲み物、それから簡易トイレ、（当時）5月といっても夜は寒いので、毛布を要求してくれました」

少年は、警察に電話でそれらを要求し、その後バスに届けられました。食べ物や飲み物などが届けれた時、少年から「次はお前の番だ」と言われた女性も、乗客にそれらを配ったということです。

「本当に、テレビで外から映している状況は『恐怖』だけしか伝わらなかったかもしれませんが、バスの中ではそういう交流もありました」

事件発生から十数時間後、広島県内で警察の特殊部隊（SAT）が突入し、少年は逮捕されました。山口さんは救出され、広島県内の病院で緊急手術を受け、一命を取り留めました。

山口さんが救出されるまで、バスの車内で、少年の心の中で色々な動きがあったと振り返ります。それはいったい、どういったものだったのでしょうか。

