[12.12 ラ・リーガ第16節](アノエタ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 ジョン・アランブル

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 ジョン・ゴロチャテギ

MF 7 アンデル・バレネチェア

MF 14 久保建英

MF 18 カルロス・ソレール

MF 23 ブライス・メンデス

FW 11 ゴンサロ・ゲデス

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 20 アルバロ・オドリオソラ

MF 8 ベニャト・トゥリエンテス

MF 21 アルセン・ザハリャン

MF 22 ミケル・ゴティ

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 28 パブロ・マリン

FW 15 ウマル・サディク

FW 19 ジョン・カリカブル

監督

セルヒオ・フランシスコ

[ジローナ]

先発

GK 13 パウロ・ガッサニーガ

DF 4 アルナウ・マルティネス

DF 12 ビトール・レイス

DF 17 デイリー・ブリント

DF 24 アレックス・モレノ

MF 15 ビクトル・ツィハンコフ

MF 18 アゼディン・ウナヒ

MF 20 アクセル・ビツェル

MF 21 ブライアン・ヒル

MF 23 イバン・マルティン

FW 19 ブラディスラフ・バナト

控え

GK 1 ドミニク・リバコビッチ

GK 43 A. Andreev

DF 2 ウーゴ・リンコン

DF 16 アレハンドロ・フランセス

DF 28 Gibert Jordana

MF 3 ホエル・ロカ

MF 10 ヤセル・アスプリージャ

MF 11 トマ・ルマル

MF 22 ジョン・ソリス

MF 29 L. Kourouma

FW 32 J. Arango

FW 44 P. Ba

監督

ミチェル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります