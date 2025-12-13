ソシエダvsジローナ スタメン発表
[12.12 ラ・リーガ第16節](アノエタ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 ジョン・ゴロチャテギ
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 14 久保建英
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 20 アルバロ・オドリオソラ
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 22 ミケル・ゴティ
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 28 パブロ・マリン
FW 15 ウマル・サディク
FW 19 ジョン・カリカブル
監督
セルヒオ・フランシスコ
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 12 ビトール・レイス
DF 17 デイリー・ブリント
DF 24 アレックス・モレノ
MF 15 ビクトル・ツィハンコフ
MF 18 アゼディン・ウナヒ
MF 20 アクセル・ビツェル
MF 21 ブライアン・ヒル
MF 23 イバン・マルティン
FW 19 ブラディスラフ・バナト
控え
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
GK 43 A. Andreev
DF 2 ウーゴ・リンコン
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 28 Gibert Jordana
MF 3 ホエル・ロカ
MF 10 ヤセル・アスプリージャ
MF 11 トマ・ルマル
MF 22 ジョン・ソリス
MF 29 L. Kourouma
FW 32 J. Arango
FW 44 P. Ba
監督
ミチェル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります