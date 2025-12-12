SUPER EIGHTの横山裕、「ドッキリGP」収録で右肋骨骨折など全治2か月の怪我

アイドルグループ・SUPER EIGHTの横山裕（44歳）が、バラエティ番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（フジテレビ系）の収録で、右肋骨骨折および腰椎捻挫で全治2か月の怪我をしたことがわかった。12月12日、番組公式サイトで発表された。



公式サイトに掲載された「ご報告」では、「12月11日午後、当該番組のロケにおいて、SUPER EIGHTの横山裕さんが『右肋骨骨折、腰椎捻挫』で全治2か月の怪我をされました」と報告し、「横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。また、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。



そして、今回の件は「横山さんが回転台の上に乗るゲームの収録中に起きたものです」と状況を説明した。



最後は「横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」と結んでいる。