ゴールデンレトリバーさんが見せたあまりに素直な反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で64万1000回再生を突破し、「不服そうw」「分かりやすい」「世界が終わった感が出てる(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ママ大好きな大型犬が『パパと寝ることになった』結果…あからさまに『態度に出てしまう様子』】

パパと寝ることになったわんこ

TikTokアカウント「himari_o」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバー『ひまり』ちゃんの可愛い姿をたびたび紹介しています。ひまりちゃんは、大のママっ子。いつもはママと一緒に寝ているのだそうです。しかし、この日、ママは一緒に寝ることができなかったといいます。

ひまりちゃんに「今日はパパと寝る」と伝えてみると、まるで世界が終わったかのような絶望の表情に…！「え…パパと…？」と困惑しているかのようなリアクションをしたのだそうです。眉と尻尾を下げた困ったような表情からは、ママと寝られなくて残念な気持ちが伝わります…。

呆然と立ち尽くす姿に爆笑！！

もちろん、ひまりちゃんはパパのことが嫌いなわけではありません。ママのことが大好きすぎるため、突然の予定変更に心底がっかりしてしまったのでしょう。ママと寝る時間が、ひまりちゃんにとって癒しのひとときになっていたのかもしれませんね。

とはいえ、あからさまに残念そうな表情をされたパパはちょっぴりかわいそうかも…！？ひまりちゃんの素直すぎる感情表現に、愛おしさと切なさが同時に襲ってきたことでしょうね！

この投稿には「寂しそうな表情が愛おしい」「全然納得いってなくてかわいい」「感情がダダ漏れでパパさん涙だな」などの温かなコメントが寄せられています。きっと、パパにはパパの温かさや優しさがあるのではないでしょうか。

ママへの愛が止まらない…！？

ママのことが大好きなひまりちゃんは、ママがお風呂に入っている間も待つことができないのだそう。こっそりとお風呂場に忍び寄り、中まで入ってきてしまうのだそうです。ママが湯船に浸かっていると、寂しそうな表情で見つめてくるとか…。

最終的に、洗い場に伏せてママを待っているというひまりちゃん。こんなに愛されているママがちょっぴり羨ましくなってしまうエピソードでした♡

ひまりちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「himari_o」の他の投稿からチェックすることができます！ひまりちゃんとご家族をもっと知りたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

