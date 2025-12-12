ÄÃÀ¾¤¬V»°½Å¤Ë¡¢¶áÂç¤¬ËÌ³¤Æ»YS¤Ë¾¡Íø¡ª Áá°ðÅÄ¤Ï½éÀïÇÔÂà¡Ä¡ÚÅ·¹ÄÇÕ2025¡Û
¡¡12Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Í£°ì¤Î1²óÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÃÞÇÈÂç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2²óÀï¤Ç¤ÏSV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ë¥¹¥È¥ìー¥ÈÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Á´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ìÍ¥¾¡¹»¤Ç¤¢¤ëÁá°ðÅÄÂç³Ø¡ÊÅìµþ¡¦Âç³Ø¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ìÊËÆî¡Ê°¦ÃÎ¡¦V¡Ë¤ËÇÔ¤ì¡¢2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ÄÃÀ¾¹â¹»¤¬¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡Ê»°½Å¡¦V¡Ë¤ò¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç·âÇË¡¢¤µ¤é¤Ë¶áµ¦Âç³Ø¤¬ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦V¡Ë¤ò¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î·ãÆ®¤ÎËö¤ËÇË¤ê¡¢3²óÀï¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3²óÀï¤«¤é¡¢Â¿¿ô¤ÎSV¥êー¥°¤Î¥Áー¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£ÃíÌÜ¤ÎÄÃÀ¾¹â¹»¤Ï12»þ¤«¤éÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£Å·¹ÄÇÕ2²óÀï»î¹ç·ë²Ì
Ä¹Ìî¡ùGaRons¡ÊÄ¹Ìî¡¦V¡Ë 1－3 Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¡ÊÂçºå¡¦Âç³Ø¡Ë
¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦SV¡Ë 3－0 ÃÞÇÈÂç³Ø¡Ê°ñ¾ë¡¦Âç³Ø¡Ë
ËÌ³¤Æ»¥¤¥¨¥íー¥¹¥¿ー¥º¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦V¡Ë 2－3 ¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºå¡¦Âç³Ø¡Ë
ÅìËÌ¹âÅù³Ø¹»¡ÊµÜ¾ë¡¦¹â¹»¡Ë1－3 Ê¡²¬Âç³Ø¡ÊÊ¡²¬¡¦Âç³Ø¡Ë
¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚ¡ÊÆÊÌÚ¡¦V¡Ë3－2 µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡ÊµþÅÔ¡¦Âç³Ø¡Ë
ÄÃÀ¾¹âÅù³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¡¦¹â¹»¡Ë 3－1 ¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¡Ê»°½Å¡¦V¡Ë
¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ìÊËÆî¡Ê°¦ÃÎ¡¦V¡Ë 3－1 Áá°ðÅÄÂç³Ø¡ÊÅìµþ¡¦Âç³Ø¡Ë
¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIA¡Ê°ñ¾ë¡¦V¡Ë 1－3 Ê¡»³Ê¿À®Âç³Ø¡Ê¹Åç¡¦Âç³Ø¡Ë
____________________________________
¢£Å·¹ÄÇÕ3²óÀïÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡ÊÂçºå¡¦SV¡Ë vs Âçºå»º¶ÈÂç³Ø¡ÊÂçºå¡¦Âç³Ø¡Ë
VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥Ä¡ÊÄ¹Ìî¡¦SV¡Ë vs ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦SV¡Ë
¹Åç¥µ¥ó¥Àー¥º¡Ê¹Åç¡¦SV¡Ëvs ¶áµ¦Âç³Ø¡ÊÂçºå¡¦Âç³Ø¡Ë
Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¡ÊÅìµþ¡¦SV¡Ëvs Ê¡²¬Âç³Ø¡ÊÊ¡²¬¡¦Âç³Ø¡Ë
¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡ÊÌ¾¸Å²°¡¦SV¡Ë vs ¥ìー¥ô¥£¥¹ÆÊÌÚ¡ÊÆÊÌÚ¡¦V¡Ë
ÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡ÊÂçºå¡¦SV¡Ë vs ÄÃÀ¾¹âÅù³Ø¹»¡Ê·§ËÜ¡¦¹â¹»¡Ë
Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¡ÊÀÅ²¬¡¦SV¡Ë vs ¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ìÊËÆî¡Ê°¦ÃÎ¡¦V¡Ë
¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ê°¦ÃÎ¡¦SV¡Ë vs Ê¡»³Ê¿À®Âç³Ø¡Ê¹Åç¡¦Âç³Ø¡Ë