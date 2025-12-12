文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。

アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。

―12月12日（金）配信分―

猫に与えると毛玉を吐きやすくなる、便通が良くなるという猫草を購入しています。小さい鉢に土と種が入っていて水を与えるだけ。

暗いところに置いておくと数日で緑の草が生えてくる。毎回同じ商品を買っているのですが、なぜか草が育たないことがありました。環境条件は同じなのに…。

メーカーに電話で問い合わせたところ

「それは大変申し訳ありませんでした」

と丁重な受け答えの女性。

「いつもと同じ場所で同じように水を与えていたのですが、なぜか草が生えてこなくて」

「承知しました。今後もしも育たない場合は早目に日に当ててみてください」

「はい。やってみます」

「お客様が同時期に購入したのは何個ですか」

「3個です」

「では念のため3個、新しいものをお送りしますので御住所をお聞きしてよろしいですか」

「あ、でもあとの2個は大丈夫かもしれません」

「いえ、そのときの運送状況によって不備があった可能性もありますので念のため」

最後までとにかく感じの良い対応でした。（結局あとの2つは普通に育ちました）

もちろん今でもそのメーカーの猫草を買い続けています。

以前、パック入りの某スープを買ったところ変な味がしました。飲み慣れている味なので違和感ははっきりわかります。動物性のクセのある臭い。

すぐに電話したのですが電話口の男性は全く受け付けてくれません。

「消費期限もちゃんとしているようですしおかしなところはないと思いますよ。お客様の体調によるものではないですか」

全く意に介してくれないので諦めました。２０年近く前のことですが、今ならＳＮＳ拡散問題もあってあのような対応はしないかもしれませんね。

スープだけでなくそのメーカーの全ての商品を以来一度も買っていません。

美味しいとか安いとかも大切ですが、買い続けるためにはやはり信頼感が必要です。