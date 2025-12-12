米津玄師「IRIS OUT」 に合わせて映画『チェンソーマン レゼ篇』に登場するレゼがダンス！SP動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師の公式SNSアカウントにて、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のタイトルロールでもあるレゼが、主題歌「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）に合わせて踊るスペシャル動画が公開された。

■アニメ映像はMAPPAが描き下ろし！

公開されたのは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作を手がけたMAPPAが、新規に描き下ろした超貴重なアニメーション映像。「IRIS OUT」の楽曲に合わせ、レゼがオリジナルダンスを披露している。

彼女の代名詞ともいえる「ボン！」というセリフに合わせて首元のピンを抜く仕草や、米津玄師が描き下ろした「IRIS OUT」のジャケットと同じ妖艶なポーズも取り入れられている。

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

2026.02.26 ON SALE

ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」

※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合あり

