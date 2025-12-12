米津玄師「IRIS OUT」 に合わせて映画『チェンソーマン レゼ篇』に登場するレゼがダンス！SP動画公開
米津玄師の公式SNSアカウントにて、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のタイトルロールでもあるレゼが、主題歌「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）に合わせて踊るスペシャル動画が公開された。
■アニメ映像はMAPPAが描き下ろし！
公開されたのは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の制作を手がけたMAPPAが、新規に描き下ろした超貴重なアニメーション映像。「IRIS OUT」の楽曲に合わせ、レゼがオリジナルダンスを披露している。
彼女の代名詞ともいえる「ボン！」というセリフに合わせて首元のピンを抜く仕草や、米津玄師が描き下ろした「IRIS OUT」のジャケットと同じ妖艶なポーズも取り入れられている。
■【画像】レゼダンスのカット画像
(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
■リリース情報
2025.09.24 ON SALE
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2026.02.26 ON SALE
ANALOG「IRIS OUT / JANE DOE」
※輸入盤の特性上、海外での製造や輸送の状況により、発売日が数か月遅れる場合あり
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SNS
TikTok
YouTube
X
https://x.com/hachi_08
Instagram
https://www.instagram.com/hachi_08/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/