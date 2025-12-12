小嶋陽菜が、12月4日から7日にかけて東京・日本武道館で開催されたAKB48の20周年記念コンサート『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館～ あの頃、青春でした。これから、青春です ～』にOGとして出演。

【写真】小嶋陽菜が前田敦子と抱き合う2ショットなどAKB48日本武道館公演オフショット

自身のInstagramで「とっても幸せな時間でした 今もずっとAKB48が大好き」というコメントとともに、20枚のオフショットを投稿した。

■20周年を記念したAKB48日本武道館公演の思い出たっぷりのオフショットを投稿

キラキラしたビジューがあしらわれた白い衣装で、前田敦子と体を寄せ合う2ショット（1枚目）に始まり、（左から）峯岸みなみ、小嶋陽菜、高橋みなみ、前田敦子、板野友美、篠田麻里子が並んだ集合ショット（2枚目＆17枚目）、ライブTシャツにスパンコール付きのピンクのミニスカートを合わせたピースショット（3枚目＆16枚目）と続く。

淡いピンクの衣装を着た高橋と白い衣装で笑顔を見せる小嶋の2ショット（4枚目）、小嶋・前田・高橋・篠田の4人でのピースショット（5枚目）、峯岸・高橋・小嶋による“ノースリーブス”の3ショット（6枚目）も公開された。

さらに、ステージ下でマイクを握りしめる姿（7枚目＆19枚目）、大島優子と顔を寄せ合う2ショット（8枚目）、メンバー全員が円になって集まる場面を収めたショット（9枚目）、向井地美音に髪を整えてもらっている様子（10枚目）、“現役メンバー楽屋”と書かれた張り紙の横で、マイクを持った私服姿のショット（11枚目）など、舞台裏の空気を伝える写真も。

現役メンバーを交えた、小嶋・前田・高橋・篠田での集合ショット（12枚目）、篠田との2ショットを撮る瞬間を捉えたショート動画（13枚目）、そして秋元康総合プロデューサーを中心に撮影された集合ショット（14枚目）も投稿されている。

また、指原莉乃（前列左端）、横山由依（前列左から3人目）、柏木由紀（後列右から2番目）らOGメンバーが集まった集合ショット（15枚目）、ライブ中にトロッコから撮影した自撮り動画（18枚目）、金テープが舞うステージの動画（20枚目）など、20周年公演の熱気が伝わるカットが満載となっている。

日本武道館公演の思い出がギュッと詰まった投稿に、SNSでは「すべての瞬間が可愛かったです」「小嶋さんずーっと大好きです」「令和の時代に見れるなんて」「OGの皆さんも変わらず美しすぎるっ」「永遠の憧れ」といった声が寄せられている。

■写真：前田敦子と抱き合う2ショットなどAKB48日本武道館公演オフショット

■前田敦子、高橋みなみ、板野友美も日本武道館のオフショットを投稿

前田、高橋、板野らもそれぞれオフショットなどを投稿している。

前田は「たかみなはいつだって私を気にしてくれて心配してくれてずっと大丈夫かって言葉をかけ続けてくれて、振り、立ち位置確認もこうやって当たり前にしてくれて2人きりで当たり前に、、ってよく見たら衣装のおまつが衣装直しに来てくれるの私全くきがついてないじゃん！ ごめんよ～ それくらいバタバタでいっぱいいっぱいだったあの日。面白かったから載せておくね」と、本番前に高橋に振り付けや立ち位置などを教えてもらっている動画を公開。普段のふたりのやり取りが見られるという意味で貴重な映像と言える。

高橋は「武道館思い出オフショ」と題し、「1 ハート型ウイルス終わりのにゃんにゃん見つけてあつみな挟み」「2 友達がわざわざ手作りで作ってくれた しーちゃん りえ みなみ」「3 ずーっと『みなみちゃん大丈夫？』と気遣ってくれたあきちゃ 6日突然お菓子くれたんだけど『みなみちゃん生きて！！』って言われて笑った 『生きる！』」「4 出待『Bird』」「5 5日6日は違う番号だったのに7日48番マイクになってた なんか頑張れって言われてる気がしたマイク」と、それぞれの状況説明付きで6枚のオフショットを公開。

板野は「AKBが20周年を迎えたこの特別なタイミングで1期生として武道館のステージに立てたこと、感慨深い1日でした」と振り返ってライブの感想を記して、「ライブタイトルにもあるけれど、やっぱり“青春”という言葉がAKB48にはぴったり。私の青春はAKBがくれたもの。（みんなも同じ？）そしてこれからもAKB48を通して、ずっと青春を感じていたいと思います。AKB48ありがとう。AKBが大好き」というメッセージを綴って、ダイジェスト映像を投稿した。