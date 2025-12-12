ケンドーコバヤシ、大阪の“名店”が閉店していた事実にショック「薄情やな〜！」
お笑い芸人のケンドーコバヤシが10日放送のMBSラジオ『アッパレやってまーす！』（月〜木曜 後11：30、土曜 深0：00）に出演。大阪の”名店”が閉店していたことを知り、ショックを受けた。
【写真】スタジオでワイワイトーク！『アッパレやってまーす！』水曜日の出演者
お笑いコンビ・アンガールズ (田中卓志、山根良顕)、筧美和子、江角怜音(≒JOY)が出演し、冒頭から食べ物の話で盛り上がった。そこで「肉まん」の話題から、東京でも知られるようになった551蓬莱の話題に。すると、ケンコバが「俺は二見派やねんけどな」とポソリ。
全員がその名前にキョトンとする中、「551とセ・リーグ、パ・リーグみたいな感じやったけど、完全に営業力の差で負けて、街角のスタンドでしか残ってないねん」と説明。そして「まだあるんかな、もしかしてもうないんかな？二見」と尋ねた。
すると、昨年3月に大阪・難波の商店街にあった「二見の豚まん」が閉店したことがスタッフから告げられ、ケンコバは「ない？去年3月に閉店!?」と絶叫。スタッフに「なんで言うてくれへんかったん!?」と詰め寄った。
その後も「かなんわ〜、え!?」と驚きを隠せず。閉店当日には行列だったと聞かされると「そりゃそうやろ…。大阪のヤツら薄情やな〜！」と寂しがった。トーク中も「終わったん！二見…ヤバ」と閉店の事実にショックを受けていた。
なお、radikoで配信中。
