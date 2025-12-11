日本ハム、巨人、中日で活躍し今季限りで現役を引退した中田翔氏が１１日配信のＤＡＺＮ「週刊！フユプロ 冬のプロ野球徹底ガイド」に、日本ハムの森本稀哲コーチ、ＤｅＮＡの山崎康晃投手とともに出演した。

番組の冒頭で３人に話して欲しいトークテーマを募集したところ、選ばれたのは「ＮＥＸＴ大将は誰！？」。球界の大将として君臨した中田氏の後継者が誰になるのかというテーマが挙がったが、中田氏は「難しくないですか」と困った表情を浮かべた。そこで森本コーチが「ホームランバッター、勝負強い、日焼けサロン行く、飯メッチャ食う。で、金のネックレスが似合いそうな選手ですよ」と“大将”になるための条件を挙げた。

すると中田氏は「いないんじゃないかな、僕ほどネックレスにあんなお金を使える選手は」と回答。森本コーチが「高いんだ。あんま気になってなかった。値段は」と言うと、中田氏は「いや、金ネックレスだけで家に６キロくらいありますからね。億ですよ。それ今売れば」と仰天告白。森本コーチを「マジで？こだわってたんだ」と驚かせ、中田氏は「そんな簡単にはなれないですよ」と“結論”を出して笑わせた。

その後、番組中に山崎が中田氏に「プレミア１２で着けていたネックレスの値段は？」と質問。中田氏は「でも２００万とか、そんなくらいのもの。もっと高い物、いっぱいあるんで」と回答した。

視聴者からこの日はつけているのかと問われ、首元からクロムハーツのネックレスを取り出した中田氏。「これは３、４００（万円）かな」と答えると、２人から「うそ！すごいんだけど」と驚きの声が挙がった。