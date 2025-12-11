【2025年はすでに682杯】「毎日2杯の麺」を食べ続ける31歳女性を直撃。「麺以外の食事はお寿司やステーキ」健康診断の結果は
飽食の時代、寿司・焼肉・カレー・スイーツなど、あらゆるものが好きな時に食べられる日本。そんな状況にあって、徹底的に同じものを食べる人も存在する。年間で数百杯の麺料理を食べている女性、その名も、「麺しか食べないちゃん」さん（31歳）もその一人。
「麺類に人生を捧げている」といっても過言ではない彼女は、どのような生活を送っているのだろうか。また、麺類といえば、カロリー・脂質・塩分も気になるところだが、体調や体型の変化はないのか？ 本人の口から語ってもらおう。
◆2025年は700杯を超えるペース
麺しか食べないちゃんさんは、2024年には574杯、2025年は現時点（12月9日）で既に682杯もの麺料理を食べており、700杯を超えるペースだ。
それにしても、極端に麺類を食べるペースが上がったのは大学時代だという。なにがあったのか。
「一人暮らしを始めて、自分の好きなものを食べられるようになったのが大きいですね。大学のお昼休みにラーメンやうどんを食べて、休憩時間にもカップ麺を食べて、家に帰って晩御飯にパスタを作るような日々。まさに“麺だけ生活”を謳歌する感じですね」
しかし、麺好きな気質は幼少期の時点ですでに表面化していた。
「親にしょっちゅうねだるほど、リンガーハットが大好きでした。最初は、お子様メニューについてくるオモチャが目当てだったとは思うんですが。小学生になると、おやつにお菓子ではなくカップ麺や冷食のラーメンを食べていました（笑）」
◆自覚したのは高校生のとき、友人が…
子どもの頃は自分の麺好きが「他の人と比べて」ということには気がつきにくいもの。そんな中で起きた、ある出来事が麺しか食べないちゃんさんの「自覚」の一歩目となる。
「高校時代、友だちと『お昼、何食べようか？』という話になると、私は必ず麺の選択肢ばかりあげていました。その友だちが、裏で『あの子と遊んだら、昼ご飯は絶対ラーメンになる』と言っていたらしくて。『私、ちょっとおかしいのかな』と気づきました（笑）」
陰口というほどのことではないそうだが、オシャレなカフェにも行きたい年頃だろうから、友人の気持ちもわからなくはない。
◆麺以外の食事は、だいたいお寿司やステーキ
年間700杯ペースとなると、気になるのは健康診断の結果だ。カロリーの高さや脂質、さらに「濃い味が大好きで、二郎系ならカラメでアブラはマシで食べます」と明言する彼女の場合、塩分過多からくる高血圧も心配になる。
「去年初めて人間ドックを受けました。コレステロールはやや高かったんですが、その他は全く問題ありませんでした。食べる杯数は年々増えているんですが、体型や体調も変化はないですね。元来身体が弱いタイプだったんですが、麺を食べるペースがあがるほど、むしろ体調を崩さなくなりましたね。毎日、幸せな気持ちになれるので精神的に安定していますし」
だとすると、麺以外の食事をサラダにしたり、運動を習慣的にしていたりと、身体の管理を行っているのだろうか。
「全然やってません（笑）。麺以外の食事は、だいたいお寿司やステーキですし、ジムも契約はしていますが、ほぼ行っていません」
◆両親から「記事」が送られてくる
数値として問題はなくても、近しい人にとっては肌感として心配な感じがありそうにも思える。
「旦那はそんなに心配していないみたいです。仕事の関係でいつもではないんですが、半分くらいは私の麺に付き合ってくれていて、むしろ、私が毎日麺を食べているのを見て『それだけ麺食べてるのに、何も発信しないのはもったいなくない？』と言われて、SNSに投稿をはじめたくらいなので」
一方で、ご両親の反応は異なるもので……。
「麺類に人生を捧げている」といっても過言ではない彼女は、どのような生活を送っているのだろうか。また、麺類といえば、カロリー・脂質・塩分も気になるところだが、体調や体型の変化はないのか？ 本人の口から語ってもらおう。
麺しか食べないちゃんさんは、2024年には574杯、2025年は現時点（12月9日）で既に682杯もの麺料理を食べており、700杯を超えるペースだ。
それにしても、極端に麺類を食べるペースが上がったのは大学時代だという。なにがあったのか。
「一人暮らしを始めて、自分の好きなものを食べられるようになったのが大きいですね。大学のお昼休みにラーメンやうどんを食べて、休憩時間にもカップ麺を食べて、家に帰って晩御飯にパスタを作るような日々。まさに“麺だけ生活”を謳歌する感じですね」
しかし、麺好きな気質は幼少期の時点ですでに表面化していた。
「親にしょっちゅうねだるほど、リンガーハットが大好きでした。最初は、お子様メニューについてくるオモチャが目当てだったとは思うんですが。小学生になると、おやつにお菓子ではなくカップ麺や冷食のラーメンを食べていました（笑）」
◆自覚したのは高校生のとき、友人が…
子どもの頃は自分の麺好きが「他の人と比べて」ということには気がつきにくいもの。そんな中で起きた、ある出来事が麺しか食べないちゃんさんの「自覚」の一歩目となる。
「高校時代、友だちと『お昼、何食べようか？』という話になると、私は必ず麺の選択肢ばかりあげていました。その友だちが、裏で『あの子と遊んだら、昼ご飯は絶対ラーメンになる』と言っていたらしくて。『私、ちょっとおかしいのかな』と気づきました（笑）」
陰口というほどのことではないそうだが、オシャレなカフェにも行きたい年頃だろうから、友人の気持ちもわからなくはない。
◆麺以外の食事は、だいたいお寿司やステーキ
年間700杯ペースとなると、気になるのは健康診断の結果だ。カロリーの高さや脂質、さらに「濃い味が大好きで、二郎系ならカラメでアブラはマシで食べます」と明言する彼女の場合、塩分過多からくる高血圧も心配になる。
「去年初めて人間ドックを受けました。コレステロールはやや高かったんですが、その他は全く問題ありませんでした。食べる杯数は年々増えているんですが、体型や体調も変化はないですね。元来身体が弱いタイプだったんですが、麺を食べるペースがあがるほど、むしろ体調を崩さなくなりましたね。毎日、幸せな気持ちになれるので精神的に安定していますし」
だとすると、麺以外の食事をサラダにしたり、運動を習慣的にしていたりと、身体の管理を行っているのだろうか。
「全然やってません（笑）。麺以外の食事は、だいたいお寿司やステーキですし、ジムも契約はしていますが、ほぼ行っていません」
◆両親から「記事」が送られてくる
数値として問題はなくても、近しい人にとっては肌感として心配な感じがありそうにも思える。
「旦那はそんなに心配していないみたいです。仕事の関係でいつもではないんですが、半分くらいは私の麺に付き合ってくれていて、むしろ、私が毎日麺を食べているのを見て『それだけ麺食べてるのに、何も発信しないのはもったいなくない？』と言われて、SNSに投稿をはじめたくらいなので」
一方で、ご両親の反応は異なるもので……。