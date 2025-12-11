年末年始の帰省や旅行で羽田空港を利用する方に朗報です。東京モノレール（愛称：東京パノラマライン）が、2025年末〜2026年始の特別ダイヤを発表しました。混雑が予想される仕事納め（12/26）やUターンラッシュ（1/3-4）に合わせて「空港快速」を増発するほか、元旦には「初日の出フライト」に間に合う早朝臨時列車も運行されます。さらに、普段は土休日しか使えない「お得なフリーきっぷ」も、年末年始期間中は毎日利用可能になります。

空港アクセスの強い味方となる、東京パノラマラインの年末年始の運行スケジュールとお得情報をまとめてお届けします。

大晦日も元日も！12/30(火)〜1/2(金)は「土休日ダイヤ」をベースに

実施日（イメージ）

2025年12月30日(火)〜2026年1月2日(金)の間は「土休日ダイヤ」で運行されます。（平日は、朝の通勤ラッシュ時間帯の本数が土日よりも増加しています。）カレンダー上は平日でも、休日モードでの運転ですので、お仕事の方も、お休みの方も、時刻表の確認はお忘れなく。

12月26日と29日は、夕方から空港快速が増に

「では、その前後はどうなの？」と思ったあなた、ご安心ください。仕事納めや帰省ラッシュが予想される12月26日(金)と29日(月)は平日ダイヤでの運行ですが、空港への利便性がはかられます。

夕方17時台の下り（浜松町発）普通列車の一部が、「空港快速」に種別変更されます。通常ダイヤよりも空港快速が増発される形となり、スーツケースを転がして空港へ急ぐ利用者には嬉しいニュースとなります。

平日ダイヤ（イメージ）

年明けUターンラッシュも安心！1月3日・4日の夜は上り快速増

年が明けて2026年1月3日(土)、4日(日)の土日は、Uターンラッシュのピークですが、東京パノラマラインの空港からのアクセスの向上が図られます。

夜の21時台、22時台の上り（羽田空港第2ターミナル発）空港快速が増発され、遊び疲れて、あるいは実家で食べ過ぎて重くなった体を、スピーディーに都心へ送り届けてくれます。一部の普通列車は、昭和島駅でこの快速の通過待ちをするので、急ぐ人は迷わず快速に乗りましょう。

土休日ダイヤ（イメージ）

1/1の「初日の出フライト」に便利な臨時列車も！

元旦早朝3時台から！「初日の出フライト」に間に合う臨時列車

「初日の出を空の上から見たい！」というアクティブな方々のために、各航空会社では「初日の出フライト」を運航します。これらの便への搭乗のため、2026年1月1日(木・祝)の早朝にも臨時列車が走ります。

なんとモノレール浜松町駅を早朝3時55分に出発する空港快速が設定されます。早朝の時間帯ですが、この臨時列車に乗ると 4時13分には羽田空港第2ターミナルに到着できます。

下り（浜松町発）：3:55発、4:30発（いずれも空港快速）

上り（羽田空港第2ターミナル発）：4:25発（空港快速）

運転時刻※2025年12月8日現在の時刻を掲載

お財布にもお年玉？お得なきっぷが毎日使えるボーナスタイム

12月27日〜1月4日は「土休日限定きっぷ」が毎日解禁！

普段は土日祝日しか使えない3種類のお得なきっぷが、年末年始期間は毎日利用可能になります。対象期間は2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)です。

＜対象となるのは以下の3種類＞

・東京モノレール沿線お散歩1dayパス：全線乗り降り自由（大人1,100円）

・モノレール＆山手線内割引きっぷ：羽田空港各駅からJR山手線内各駅まで片道540円

・モバイルSuica限定「モノレール＆都区内パス」：モノレール全線＋東京23区内JR線乗り放題（大人1,350円）

これらの帰省や旅行だけでなく、冬休みの東京観光にもフル活用できそうです。

「2025-2026年末年始 特別ダイヤ」概要

期間：2025年12月30日(火)〜2026年1月2日(金)は土休日ダイヤで運行

平日増発日：12月26日(金)、29日(月)※17時台に下り空港快速を増発

土休日増発日：1月3日(土)、4日(日)※21〜22時台に上り空港快速を増発

初日の出臨時列車：2026年1月1日(木・祝)早朝運転

【下り】モノレール浜松町 3:55発⇒羽田空港第2ターミナル 4:13着

【下り】モノレール浜松町 4:30発⇒羽田空港第2ターミナル 4:48着

【上り】羽田空港第2ターミナル 4:25発⇒モノレール浜松町 4:44着

※いずれも空港快速として運転

年末年始は空港周辺の道路混雑も予想されるため、定時性の高いモノレール「東京パノラマライン」の増発は非常に心強い存在です。特に、仕事納めの夕方や年明けのUターンラッシュ時は、増発される「空港快速」を賢く利用して、スムーズな移動を心がけましょう。また、初日の出フライトを利用される方は、早朝3時台からの臨時列車をぜひ活用してください。「東京パノラマライン」からの景色を楽しみながら、良いお年をお迎えください。

