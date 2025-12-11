AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

写真拡大

　「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載

MXP93J/A（アップル）

2位　AirPods Pro 3

MFHP4J/A（アップル）

3位　AirPods 4

MXP63J/A（アップル）

4位　INZONE Buds ホワイト

WF-G700N(W)（ソニー）

5位　JBL Tour Pro 2 Black

JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）

6位　SOLID BASS ワイヤレスイヤホン グリーン

ATH-CKS50TW2 GR（オーディオテクニカ）

7位　INZONE Buds ブラック

WF-G700N(B)（ソニー）

8位　SOLID BASS ワイヤレスイヤホン ブラック

ATH-CKS50TW2 BK（オーディオテクニカ）

9位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック

WF-C700N(B)（ソニー）

10位　LinkBuds グレー

WF-L900(H)（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。