高杉真宙、伊藤万理華、深川麻衣、安藤裕子、向里祐香、安田顕、森ガキ侑大監督が10日、都内で行われた『架空の犬と嘘をつく猫』（2026年１月９日）舞台挨拶付き完成披露上映会に登壇した。

『川のほとりに立つ者は』で本屋大賞にノミネートされた寺地はるな氏の同名小説が原作。弟の死により現実を見なくなった母親をはじめ、家族誰もが“不都合な真実”から目をそらし、それぞれの嘘を重ねながら、それでもなお一緒に暮らしている“機能不全”の羽猫家の約30年間を描く。

主人公・羽猫山吹（はねこ・やまぶき）を演じるのは高杉真宙。山吹の幼馴染で恋人となる佐藤頼を伊藤万理華、山吹の初恋の相手、遠山かな子を深川麻衣が演じる。

高杉が演じる山吹は、他者を思いやるとにかく優しい人物として描かれている。演じる上で心がけたことを「彼がどういう風に山吹という人になっていったのか、その過程は理解できるなと思います。きっと“優しい”という言葉が嫌いなんだろうなと思って演じていました」と語った。

一方、山吹の小学校時代の幼なじみ・頼を演じた伊藤と高杉は今回で 3 度目の共演。伊藤は「もちろん役によって雰囲気がガラッと変わる方だなという印象はあるんですけど。でも、高杉さんは高杉さんだな、みたいな」と信頼を寄せ、高杉も「最初にご一緒した時よりお話することができたと思います。お互い大人になりました（笑）」と今回の撮影を振り返っていた。

山吹の初恋相手・かな子を演じた深川は、自身の役どころについて「分かりやすい言葉を使えば『あざとい』女性のくくりになるかもしれない」と分析。「でもそれだけじゃなくて、小さい頃からの母親との複雑な関係があったり……100％意識していたらあざといになるかもしれないですけど、無意識でやってしまっている部分もあるのかなと。かな子の人生をぜひ見届けてほしいです」と印象的な役柄をアピールした。

劇中でのかな子は、山吹をめぐって、伊藤演じる頼と三角関係のような関係性にあるが、乃木坂46の１期生でもある２人は大の仲良し。役柄上は言葉を交わすシーンは少なかったものの、撮影の合間に一緒に出かけたりもしていたそうで「美味しいご飯も食べて佐賀を満喫した」と明かした。