NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Îµ÷Î¥¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤Ä·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÏÃ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¹¾Æ£°Â½¡ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÌ¼¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡¢¤·¤«¤â¥È¥¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤³¤Î»°³Ñ´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ÈÄ«¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢»Ë¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿µÓËÜ¡£¾¾¹¾¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿È¬±À¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸©ÃÎ»ö¤ÎÎá¾î¡¦½Ê»Ò¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤Î½Ê»Ò¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦½÷À¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢È¬±À¤È¤Î´Ø·¸¤¬È¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
½Ê»Ò¤Ï¡¢È¬±À¤ò¾·¤¤¤¿Åçº¬¸©ÃÎ»ö¡¦äÆ¼êÅÄ°ÂÄê(¤³¤Æ¤À¤ä¤¹¤µ¤À)¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
°ÂÄê¤ÏÊ¿¸ÍÈÍ¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢»³²¬Å´½®(¤ä¤Þ¤ª¤«¤Æ¤Ã¤·¤å¤¦)¤«¤é°ìÅáÎ®ÀµÅý¤Î¾Ú¤Î¼ë°úÂÀÅá(¤·¤å¤Ó¤¤Î¤¿¤Á)¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿°ìÎ®¤Î·õ½Ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Ï¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¤ò¤Ï¤¸¤áÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¤·ÃË¼ß¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÅÉð»Î¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷³Ê¤ò»ý¤Ä°ÂÄê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ËÆ´ØÝ¤ò»ý¤ÄÈ¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤Î¶½Ì£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«1890Ç¯9·î¤Î¾¾¹¾¤ËÍè¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢°ÂÄê¤Ï¼«¿È¤ÎÅ¡Âð¤ËÈ¬±À¤ò¾·¤¤¤Æ´¿ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¦¥°¥¤¥¹¤òÂ£¤ë¤¬¡¢´Ø·¸¤Ï¿ÊÅ¸¤»¤º
¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ÎÆüµ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÄê¤ÏÈ¬±À¤Î¤¿¤á¤Ë¿÷¿Í·Á¤ò¾þ¤ê¡¢½ñ²è¹üÆ¡¤òÊÂ¤Ù¤ÆÃãÀÊ¤òÀß¤±¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢·õ½Ñ¡¢Ì¼¤Î¶×¤Î±éÁÕ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢È¬±À¤ÏËþÂ¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î»þ¡¢¶×¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤Î¤¬°ÂÄê¤ÎÌ¼¡¦½Ê»Ò¡Ê»ËÎÁ¤Ë¤è¤ê¡Ö¤È¤·»Ò¡×¤È¤â¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¤³¤È¤òÃÓÌîÀ¿¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤È¾¾¹¾¡¡°Û¿§¤ÎÊ¸¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏÀ¹Í¡Ù¡ÊÅçº¬½ÐÈÇÊ¸²½¶¨²ñ¡¡1970Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¬±À¤È½Ê»Ò¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤«¤Ê¤êÌ©ÀÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÓÌî¤ÎÃø½ñ¤Ç¤Ï¡¢1891Ç¯¤Î½éÆ¬¡¢´¨¤µ¤â¤¢¤ê¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿È¬±À¤Ë¡¢½Ê»Ò¤Ï¸«Éñ¤¤¾õ¤È¶¦¤ËÄÁ¤·¤¤·Á¤ÎäÆ¤Ë¤¤¤ì¤é¤ì¤¿¥¦¥°¥¤¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÇÃÓÌî¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤ÌÄ¤À¼¤Ë¿´¤ò°Ö¤á¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¹¥°Õ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÎÀ¾ÅÄ°¸¤Î¼ê»æ¤Ç¤â½Ê»Ò¤ËÎé¾õ¤òÁ÷¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ã¤¤êÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ÂÄê¤¬¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤ËÅ¾Ç¤¤·¤¿¸å¤ËÁ÷¤Ã¤¿¼ê»æ¤Ç½Ê»Ò¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£·Ù»¡¤ÎÁ¥¤ò¡È»äÍÑ¤Ç»È¤Ã¤¿¡É¤È¡¢µÄ²ñ¤ÇÂçÌäÂê¤Ë
Ã»¤¤´ü´Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¾¹¾¤ÇºÇ½é¤ËÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏµÓ¿§¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î½Ê»Ò¤¬¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤½¤Î´Ø·¸¤¬È¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½Ê»Ò¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£½Ê»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ËÎÁ¤Ë¤è¤êÄ¹½÷¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¡¢»°½÷¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Éµ½Ò¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÃÓÌî¤ÎÃø½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ê»Ò¤ÏÆâºÊ¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿´Ø·¸¤Ç°ÛÆ±¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤È¤â¤¢¤ì¡¢¾¾¹¾¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é°ÂÄê¤¬²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²æ¤¬»Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î½Ê»Ò¤ÏºÍ³Ð¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¾¹¾ÉØ¿Í²ñ¤Î²ñÄ¹¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦½ñ¤¯¤È¡¢Éã¿Æ¤ò±¢Æü¸þ¤Ç»Ù¤¨¤ëÄç½Ê¤ÊÎá¾î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤Ð¤«¤ê¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£È¬±À¤¬¾¾¹¾¤ËÍè¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢½Ê»Ò¤ÏµÄ²ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ìÃÏ¸µ¤Î¿·Ê¹¤Ë½ñ¤Î©¤Æ¤é¤ì¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤âµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢Åçº¬¸©·Ù»¡¤Ï¡Ö·Ù°Â¹æ¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤ÊÁ¥¤ò»ý¤Á¼µÆ»¸Ð¤ä²ÏÀî¤Î·ÙÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÁ¥¤ÏÅö»þ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¾øµ¤Á¥¤Ç¸©Æâ¤Ç¤â¤È¤Ë¤«¤¯ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À©ÅÙ¤âÛ£Ëæ¤ÊÅö»þ¡¢·ÙÈ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÎ»ö¤Î°ÜÆ°¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï½Ê»Ò¤Þ¤Ç¤â¤¬»äÍÑ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬µÄ²ñ¤ÇÂçÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡È½ñµ´±¤ÎÄÄ¼Õ¡É¤Ë¡¢½Ê»Ò¤¬·ãÅÜ
Åö»þ¤Î¡Ö»³±¢¿·Ê¹¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï1889Ç¯11·î¤ÎÅçº¬¸©²ñ¤Ç¤Î¤³¤È¡£±¦ÅÄ»°µÈ¤È¤¤¤¦µÄ°÷¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¡¢·Ù°Â¹æ¤Ë½÷À¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤ÈÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢½Ê»Ò¤¬¤ªÉÕ¤¤Î¤â¤Î¤ò½¾¤¨¤Æ³¤¿åÍá¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¾èÁ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸©ÃÎ»ö¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÎ»ö¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅúÊÛ¤·¤¿½ñµ´±¤Ï¡¢½ä»ëÃæ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ê»Ò¤¬¼«Ê¬¤Ï¾¾¹¾ÉØ¿Í²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¾èÁ¥¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¡£´öÅÙ¤«ÃÇ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤«¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¾è¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÉÔ¿´ÆÀ¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤ÇµÄ²ñ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµÄ²ñ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿½Ê»Ò¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø»³±¢¿·Ê¹¡Ù¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤ÏÆóÅÙ¤âÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·Ù»¡¤Î¤Û¤¦¤¬ÌäÂêÌµ¤¤¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤«¤é¾è¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È½Ê»Ò¤Î¼çÄ¥¤òÅÁÊ¹¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£½Ê»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÁêÅöÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢µ»öÃæ¤Ç¤Ï¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£·Ù»¡ÉôÄ¹¤Þ¤Ç¤â¤¬Ê¿¼Õ¤ê
½Ê»Ò¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Á¥¤òÍøÍÑ¤·¤¿Æü¤Ë½Ê»Ò¤Ï³¤³«¤¤Î°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ë»äÍÑ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¼Â´Ø·¸¤è¤ê¤â¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î·ãÅÜ¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¸©²ñµÄ¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÊÛÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢ÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¡£¸½Âå¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¤¬µÄ¾ì¤ËÍðÆþ¤·¤Æ±éÀâ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¤Î¸©ÃÎ»ö¤ÏÃæ±û¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ëÍ×¿¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎá¾î¤È¤â¤Ê¤ì¤ÐÃ¯¤â¤¬²¼¤Ë¤âÃÖ¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÅÙ¤ò±Û¤·¤Æ¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼þ°Ï¤Ï¿Ì¤¨¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡Ö°ì»þ¤ÏÍÆ°×¤Ê¤é¤¶¤ëÁû¤®¡×¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï»öÂÖ¼ý½¦¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£½ñµ´±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸©·Ù¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡ÉôÄ¹¤Þ¤Ç¤â¤¬¡ÖÃçºÛ·óÏÍ¡×¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃçºÛ¤·¤Ê¤¬¤éÏÍ¤Ó¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Åö»þ¤Î·Ù»¡ÉôÄ¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸©ÃÎ»ö¤Î¼¡¤°¡¢¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌò¿¦¤Î¿ÍÊª¤¬Îá¾î¤ËÊ¿¼Õ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢½Ê»Ò¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤¤¤«¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
Éã¿Æ¤«¤é·õ½Ñ¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½Ê»Ò¤À¤¬¡¢µ¤À¤Î¤Û¤¦¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡Êîê¼¯ÉÒ»Ò¡Ø¸©ÎáäÆ¼êÅÄ°ÂÄê¡ÙÃæ±û¸øÏÀ»ö¶È½ÐÈÇ¡¡1976Ç¯¡Ë¡£
¢£ÄµÊó°÷¤Ë¤Ï¡Ö¹âËý¤ÊÉ½¾ð¤ÎÈþ¿Í¡×¤È±Ç¤Ã¤¿
¤µ¤é¤Ë½Ê»Ò¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤È¾ÜºÙ¤ÊÈà½÷¤Îµ¤À¤òµ¤·¤¿»ËÎÁ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸å¤Ë½Ê»Ò¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¤Î»ÎÂ²¡¦¶áÆ£ÈÏ¼£¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ê¿Í»ö¶½¿®½ê¡Ø¿Í»ö¶½¿®Ï¿¡Ù1903Ç¯¡Ë¡£¤³¤ÎÈÏ¼£¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢ÆÆ»Ö²È¤Ç·ëº§¸å¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÄ«Á¯È¾Åç¤ËÅÏ¤ê¸µ»³¤Ç¸»¶½³Ø¹»¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î³Ø¹»¤Ï¡¢Åö»þÄ«Á¯È¾Åç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¸ì¤Ç¶µ°é¤ò¹Ô¤¦¶áÂå¼°³Ø¹»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿½Ê»Ò¤Ï»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1904Ç¯¤ËÆüÏªÀïÁè¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢ÈÏ¼£¤ÏÎ¦·³¤ËÄÌÌõ¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤µ¤ì½ÐÀ¬¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á¥¤¬Ù½Êá¤µ¤ì¤ÆÊáÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤¦¤·¤ÆÉ×¤ÎÎ±¼é¤Ë³Ø¹»¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ê»Ò¤À¤¬¡¢³Ø¹»¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÆüËÜÎÎ»ö´Û¤Ï¡Ö½÷À¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ê»Ò¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£°ìÅÙ¤ÏÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿½Ê»Ò¤À¤¬¡¢À¸ÅÌ¤äÉã·»¤Î»Ù»ý¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¡¢Ìµ»ö¤ËÉ×¤¬Ìá¤ë¤Þ¤Ç³Ø¹»¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×ºÊ¤Î¤³¤È¤¬¡¢ÄµÊó³èÆ°¤Î¤¿¤á¡¢ÂçÎ¦¤Ø¸þ¤«¤¦ÅÓÃæÉ×ºÊ¤òË¬¤ì¤¿ÀÐ¸÷¿¿À¶¡ÊÀïÁ°¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿·³»öÃµÄå¡Ë¤Î²óÁÛÏ¿¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤ÇÀÐ¸÷¤ÏÈÏ¼£¤òÌµÀº¤Ò¤²¤ÇÌµÆÜÃå¤À¤¬¡¢Êª¹ø¤¬²º¤ä¤«¤Ç°¦ÁÛ¤¬¤è¤¤¿Í¤Èµ¤¹°ìÊý¤Ç½Ê»Ò¤Ë¤Ï¿Éíå¤À¡£
½éÂÐÌÌ¤Î°õ¾Ý¤¬¡Ö¹âËý¤ÊÉ½¾ð¤ÎÈþ¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¼ºÎé¤È¤¤¤¨¤Ð¼ºÎé¤À¤¬¡¢ÀÐ¸÷¤Ï·³»öÃµÄå¡¢¤Ä¤Þ¤ê¿ÍÊª´Ñ»¡¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿Âè°ì°õ¾Ý¤¬¤³¤ì¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢½Ê»Ò¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¡Ö¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¯¹ÔÆ°Åª¡×¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¡Ö¹âËý¤Ç²æ¤¬¶¯¤¤¡×
¤µ¤é¤ËÀÐ¸÷¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
È¬±À¤ÎÊ¸¸¥¤À¤±¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÈ¬±À¤Ë¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿Îá¾î¡á¤è¤¤¤È¤³¤í¤Î¤ª¾î¤µ¤óÁü¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸¸¥¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë½Ê»Ò¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸©µÄ²ñ¤ËÍðÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢ÎÎ»ö´Û¤Î°µÎÏ¤Ë¤â¶þ¤»¤º¡¢¤½¤·¤Æ¶î¤±Íî¤Á¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¯¤Û¤É¼«²æ¤¬¶¯¤¯¡¢µ¤À¤Î·ã¤·¤¤½÷À¤Ç¤¢¤ë¡£
Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î·õ½Ñ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¾¾¹¾ÉØ¿Í²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤·¤ÆºÓÇÛ¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢ÃË¼ß²È¤ÎÎá¾î¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤ÄÌ¤¹¡£¤è¤¯¸À¤¨¤Ð¼«Î©¿´¤¬¶¯¤¯¹ÔÆ°Åª¡¢°¤¯¸À¤¨¤Ð¹âËý¤Ç²æ¤¬¶¯¤¤¡£
¢£¤Ê¤¼È¬±À¤Ï½Ê»Ò¤òÈò¤±¤¿¤Î¤«
¤½¤ó¤Ê½Ê»Ò¤È¡¢Á¡ºÙ¤ÇÆâ¾ÊÅª¤ÊÈ¬±À¡£¥¦¥°¥¤¥¹¤òÂ£¤é¤ì¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¤½¤ì°Ê¾åÈ¯Å¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢È¬±À¤Ï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬À®½¢¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆâ¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡Ê»²¹Íµ»ö¡§11ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤Ë¥¾¥Ã¥³¥ó¡Ä¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬ÍèÆüÄ¾Á°¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡È¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡É¤ÎÃæ¿È¡Ë¡£Èà½÷¤Ïºî²È¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦ºÍÉ²¤Ç¡¢È¬½½Æü´ÖÀ¤³¦°ì¼þ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¹ÔÆ°ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤Ã¤¿¡£È¬±À¤ÏÈà½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬µñÀä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢°Õ»Ö¤Î¶¯¤¤½÷À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÊìÀ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Ò¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤È¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢È¬±À¤¬¤â¤Ã¤È¤â¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤«¤é¥°¥¤¥°¥¤¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î°ìÍº¤â¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È¬±À¤ÏÈ¿¼ÍÅª¤Ë¿È¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«
È¬±À¤ÎÀ³Ê¤¬¤è¤¯É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡Ö¿¼¤¤½ý¤òÊú¤¨¤¿»í¿Í¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢À¤Â¯¤ÎÎø°¦¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¥í¥Þ¥ó¼çµÁÅª¤ÊÈï³²¼Ô°Õ¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤ÏÁ¡ºÙ¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¾ï¤ËÐíâ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Îø°¦¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢½ý¤Ä¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¼«Âº¿´¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡¢±½¤¬ÉÝ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï²Ù¤¬½Å¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤¬°ìµ¤¤ËÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼æ¤«¤ì¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢Æ¨¤²¤ë¡£¹¥°Õ¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤·Ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ½Ê»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£µ¤À¤¬·ã¤·¤¯¡¢¼«²æ¤¬¶¯¤¯¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤ÏÊÂ³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¢°Ò¤Ë¶±¤Þ¤º¡¢¸©µÄ²ñ¤ËÍðÆþ¤·¤«¤±¡¢ÎÎ»ö´Û¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¶î¤±Íî¤Á¤Þ¤Ç¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈ¬±À¤¬ÍýÁÛ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡Ö°Õ»Ö¤Î¶¯¤¤½÷À¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯¤¹¤®¤ë¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿½÷À¤¬¾¯¤·¤Ç¤âµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢È¬±À¤ÏÈ¿¼ÍÅª¤Ë¿È¤ò°ú¤¯¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤À¡×¤È¡£Èà¤Ï´°Á´¤Ë¼«³ÐÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜ²»¤Î¤È¤³¤í¥¦¥°¥¤¥¹¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ï´¶Æ°¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤¨¡©¡¡¤Ê¤ó¤ÇÀ¸¤Êª¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¸¥´¥¯¡¢¥¸¥´¥¯¡×¤Î¿´¶¤À¡£È¬±À¤Î¥Î¥¤¥í¡¼¥¼¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤â°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¤À¤«¤é¥»¥Ä¤Ï¡Öµ¤Æñ¤·¤¤³°¹ñ¿Í¡×¤òÉ×¤ËÁª¤ó¤À¡Ä¾®ÀôÈ¬±À¤¬¡ÖÌÜÉÂ¤òÊüÃÖ¤·¤¿½÷Ãæ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÈÉÔ´ïÍÑ¤¹¤®¤ëÍ¥¤·¤µ¡É¡Ë
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë