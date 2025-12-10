ロシアは本来、欧米型の民主主義国家であり、共産党独裁の中国とは相容れないはずの国で、歴史的にも対立した過去がありました。しかし、プーチン政権下で「反米」の利害が一致し、両国の距離はかつてないほど縮まっています。米中対立が深まり、また米国の孤立主義が強まるなか、日本と国境を接する二つの大国が手を組む背景には、どのような力が働いているのでしょうか。三尾幸吉郎氏の著書『図解中国が変えた世界ハンドブック 9主要国の国益と対中関係から考える、米中新冷戦回避への道』より「ロシア」に焦点を当て、同国の対中・対米姿勢など、政治・社会の特徴を紐解きます。

日本にとって目が離せない、「ロシア」と中国の距離感

■両国の距離感（ポイント）

ロシアは中国の政治思想とは本来、相容れないはずですが、プーチン政権は自由よりも統制を重んじ、反米でも一致。現在の政治関係は良好です。

またロシアと中国は人的交流も盛んで、ロシアの世論は親中、中国の世論も親露と社会関係も良好です。さらに両国は経済関係も親密です。総括するとロシアと中国の距離感は「やや近い」と評価しています。

［図表1］ロシアと中国の距離感分析 出典：筆者作成

ロシアは、米中新冷戦で中国陣営に与する可能性の高い代表格の国の一つです。米国が国際秩序の在り方を決める現状に不満を持つ点で中国と一致しているからです。

ただし、中国にとってロシアは決して気を許せる国ではありません。かつてロシアとなる前のソビエト連邦（ソ連）と同盟関係にあったにもかかわらず、1960年前後に中ソ対立が激化したこともあり、ロシア（当時はソ連）は中国と紛争中だったインドに武器を供与するなど、しばしば痛い目に遭ってきたからです。

したがって、中国側からロシアに接近して同盟を結ぶ可能性はほとんどないでしょう。

しかし、弱体化したロシアが中国に接近する可能性はあります。特に、米国が同盟国とともに中国包囲網を築けば、追い込まれた中国が軍事大国ロシアに走らないとは限りません。ロシアとも中国とも海を隔てて接する日本としては、中露関係から目が離せないと言えるでしょう。

「民主主義国家」は“形だけ”？…ロシアと中国との奇妙な類似点

ロシアは欧米型民主主義の国で、しかも現在（2024年3月）はプーチン大統領が率いる統一ロシアが与党、ロシア連邦共産党は野党なので、人民民主独裁を憲法で定める中国とは政治思想が本来的に相容れません。

しかし、ロシアでは政敵を排除する動きが頻発し、現政権に有利な方向に世論を誘導する工作も多く見られるため、政治的自由度も民主主義度も極めて低いレベルにあります（図表2）。そして結果的に中国に極めて近い政治状況となっています。

［図表2］ロシアの政治的自由度と民主主義指数 出典：IMF、EIU、Freedom Houseのデータを元に筆者作成

また人権思想においても、ロシアはキリスト教の教派の一つであるロシア正教の信者が多いので、本来的には西洋諸国に近いはずです。しかし国連人権理事会などで中国の人権侵害を非難する動きに対しては、中国を擁護する立場をとっています。

ただし、統一ロシアが野党に転落したり、プーチン大統領が引退したりすれば、ロシアの政治・人権思想は一気に西洋諸国に近づく可能性もあり得ます。プーチン政権後は極めて不安定な状況となりそうです。

ロシアと中国の「対立」の歴史

他方、ロシアあるいはソ連と中国の間には歴史的に、領土争いを含め、さまざまな対立がありました。特に中ソ論争のさなかにあった1960年に、ソ連が派遣していた技術者を引き揚げたことは、中国にとっては深刻な痛手となりました。当時の中国は大躍進政策に失敗し、大きな人口減を確認できるほどの大飢饉に見舞われていた最中だったからです。

そして1969年には、ダマンスキー島（珍宝島）でソ連の国境警備隊と中国軍による武力衝突が起こったこともありました。また領土争いのあるインドやベトナムへの兵器供与もなされてきています。

軍事力では世界第2位…世界一の国土面積を持つロシア

ロシア連邦の国土面積は約1710万km2と世界一で、欧州東部からアジアにまたがるユーラシアの約3割を占めます。

ノルウェー、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ベラルーシ、ウクライナ、ジョージア、アゼルバイジャン、カザフスタン、中国、モンゴル、北朝鮮などと国境を接し、中国との国境線は4300kmに及びます。なお、首都はモスクワに置かれています。

政治体制は83の共和国や州などの主体で構成される連邦共和制をとっていて、国家元首は直接選挙で選出される大統領（任期は6年、連続3選禁止）で、議会は各主体から2名ずつ選任される連邦院（上院）と小選挙区比例代表並立制で選出される任期5年の国家院（下院）の二院制です。現行憲法は1993年に施行されました。しかし民主度は低く独裁的と評価されています。

軍事力では世界第2位の大国で、また国連安保理（安全保障理事会）の常任理事国であり、その経済力に比し大きなプレゼンスがあります。

現在の中露関係は“歴史上最良”

ロシア（旧ソビエト連邦）は中国建国（1949年10月1日）の翌日に中国と国交を樹立しました。当時の中国は向ソ一辺倒と呼ばれた時代で東側陣営の一員でした。そして1950年には中ソ友好同盟相互援助条約を締結し同盟関係となりました。

西側陣営と激突した朝鮮戦争（1950〜53年）においても、中国は東側陣営に属した北朝鮮を支援すべくソ連とともに参戦しています。

しかし、1953年にスターリンが亡くなった後、1950年代後半にフルシチョフが西側陣営との平和共存を主張するようになると中ソ論争が巻き起こり、それが1969年には中ソ国境紛争に発展するに至り、同盟関係は形骸化してしまいました。

ソ連との関係が悪化した中国は米国に接近、それに応じた米国のニクソン米大統領は1971年に訪中を予告し世界を驚かせることとなりました（ニクソンショック）。

そして中国は1978年に改革開放に舵を切り、西側陣営の支援を受けて市場経済を取り入れる一方、東側陣営とは距離を置くようになったため両国関係は冷え切っていました。しかし、1991年のソ連の崩壊後、ロシアと中国の関係は正常化していきました。

その後は1996年に戦略的パートナーシップを結び、2001年に中露善隣友好協力条約に調印、2011年に包括的戦略パートナーシップを結ぶなど関係改善が進みました。習近平政権になったあとも、2022年にはプーチン大統領がウクライナ侵攻直前に訪中するなど、現在の中露関係は歴史上最良な時期にあるとされています。

また、国連やG20サミットに加えて、BRICS首脳会議、アジア太平洋経済協力（APEC）、上海協力機構（SCO）などと、中露両国の首脳が顔を合わせる機会は極めて多くなっています。

中国が「好ましい」71％…「反米・親中」のロシア

ロシア社会から見た中国文化は、言語・民族・宗教といった文化を異にする異質な存在ですが、異文化に触れようとする意識もあって、両国の地域間の交流は盛んです。

そうしたロシア社会の世論は親中のようです。ピューリサーチセンターの調査結果を見ると（図表3）、中国のことを「好ましい」と回答した人が71％、「好ましくない」と回答した人が18％と、差し引きプラス53ポイントでした。

［図表3］ロシアの親米・親中分析 出典：Pew Research Centerのデータを元に筆者作成

他方、米国のことを「好ましい」と回答した人が29％、「好ましくない」と回答した人が60％と、差し引きマイナス31ポイントなので、ロシアは反米・親中の社会だと言えるでしょう。

したがって、当面は中国寄りの政権が誕生しやすい環境にあると見られます。

世界を見ると西洋諸国は「反露・反中」、途上国のなかには「親露・親中」の国も

ちなみに世界の親露・親中分析をしてみたところ（図表4）、米国など西洋諸国のほとんどは反露・反中でしたが、途上国の中にはタイなど親露・親中の国が少なくありませんでした。

またパキスタンやマレーシアなど反露・親中や、インドやベトナムなど親露・反中の国もありますので、もし中露同盟が成立した場合、これらの国々の世論がどう動くか注目されます。

［図表4］世界の親露・親中分析 出典：CEIC（出所はロシア連邦観光局）のデータを元に筆者作成

国境を越え168万人…“ケタ違い”に交流していたロシアと中国

ロシアと中国の人的交流は国境を接していることもあって盛んです。ただし、コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻で人的交流の環境が激変してしまいましたので、その前（2017年〜19年）の平常時の状況を見ます。

ロシアへ入国した人のうち（図表5）、中国はこの間の年平均で168万人でした。日本は同11万人、インドは同8万人でしたので、中国の多さが分かります。ちなみに第1位はウクライナ（同823万人）、第2位はカザフスタン（同352万人）と隣接する国々でした。

［図表5］ロシアの入国者の内訳（2017〜19年平均） 出典：CEIC（出所はロシア連邦観光局）のデータを元に筆者作成

中国へ入国した人の内訳を見ても、ロシアは同時期の年平均で約250万人と、米国や日本とほぼ同水準で、英国やドイツのおよそ4倍でした（図表6）。ロシアと中国の人的交流は多いと言えるでしょう。

［図表6］中国本土への入境者の内訳 出典：CEIC（出所は中国文化観光部）のデータを元に筆者作成

背景には「兵役」か「飲酒」か…女性が多い国・ロシア

人口は1億4000万人余りと世界第9位です。人口構成はやや複雑で、男女比は46：54と女性が多い国です。その背景には男性の兵役があるとされています。ちなみに、意見交換していたロシアの知人は過剰な飲酒の影響も大きいと力説していました。なお、平均寿命は世界平均並みです。

民族としては、東欧中心に居住する白色人種である東スラブ系が約8割を占めるものの、タタール人などの広義のトルコ系と言えるテュルク系や、チェチェン人のような黒海とカスピ海の間に広がる地域に住むコーカサス系などの民族も含む多民族国家です。

公用語はロシア語（インド・ヨーロッパ語族）、宗教はキリスト教の教派であるロシア正教、イスラム教、仏教、ユダヤ教などです。

［図表7］ロシアの人口ピラミッド（2020年） 出典：国連のデータを元に筆者作成

［ロシア］

生産年齢人口比率：66％

15歳未満の若年層比率：18％

65歳以上の高齢者比率：16％

平均寿命：72.3歳

［世界］

生産年齢人口比率：65％

15歳未満の若年層比率：25％

65歳以上の高齢者比率：9％

平均寿命：72.3歳

三尾 幸吉郎

ニッセイ基礎研究所 客員研究員

世界経済アナリスト