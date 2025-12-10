この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この節税をやった人から金持ちになる！合法的に税金を低くして収入を増やすヤバい裏技をお話しします。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「この節税をやった人から金持ちになる！合法的に税金を低くして収入を増やすヤバい裏技をお話しします。」と題した動画を公開。10,000社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、富裕層だけが知る賢い節税術について解説した。



市ノ澤氏はまず、日本の税制度が所得が高いほど税率も上がる累進課税であることを指摘。「お⾦を持っている⼈ほど税⾦については真剣に考えている」と語り、高所得者にとって節税がいかに重要かを説いた。個人事業主の場合、所得税や事業税などを合わせると最高で60%もの税金がかかることもあるという。



では、富裕層はどのようにして税負担を軽減しているのか。市ノ澤氏はその核心を「税率の低いもので収入を得る」ことだと明かす。具体的には、事業所得や給与所得（最高税率55%）ではなく、株式や投資信託の運用益（税率約20%）で収入を得る方法を挙げる。これにより、高所得者でありながら税負担率を低く抑えることが可能になるという。



さらに、多くの起業家が実践している手法として、M&Aによる事業売却を解説。役員報酬を低く抑えながら会社の企業価値を最大化し、最終的に株式を売却することで、その利益に対してかかる税金を約20%に抑えることができる。市ノ澤氏は「10億円や50億円といった巨額の利益が出たとしても、その20%しか税金は取られない」と、その絶大な効果を強調した。



ほかにも、個人で商標登録をして会社に貸し出すことで社会保険料のかからない権利料収入を得る方法や、究極の節税策として税金がほぼかからないドバイへの海外移住といった選択肢も紹介。市ノ澤氏は「税負担を考えずにビジネスができる」とそのメリットを語る。



ただし、これらの節税は十分な利益が出ていることが大前提だ。市ノ澤氏は「利益が1,000万円も出ていない会社は、節税について考える必要がない」と断言。まずは利益を出すことに全力を注ぐべきだとし、安易な節税思考に警鐘を鳴らした。