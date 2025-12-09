【双子座】週間タロット占い《来週：2025年12月15日〜12月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月15日〜12月21日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『止めてしまいやすい時です』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
やりたい活動に自分の実力や準備が追いつかないことがあるようです。逃げたり諦めたりするより、一番下のレベルから成長していくくらいの粘りがあると良いでしょう。仕事や公の場では自由奔放に動いているように見せるのですが、あまり深い所を周囲に突っ込まれたくない気持ちです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
自分が不利な状況や有利に立たせてくれない人は避けたいです。ずっと同じ問題で悩んでいたことからは逃げ出したくなります。諦めてしまいやすい時でしょう。シングルの方は、恋愛的なアプローチが上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより甘えモードになります。
｜時期｜
12月19日 良い情報がある ／ 12月21日 達成
｜ラッキーアイテム｜
公園
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞