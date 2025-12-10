WBCに出場する各国の監督がウインターミーティング会場に集結

WBCに出場する各国の監督が9日（日本時間10日）、フロリダ州オーランドで行われているウインターミーティング会場に集結。大物選手の参戦が次々と明らかとなった。

米放送局「FOXスポーツ」は、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手、マニー・マチャド内野手、レッズのエリー・デラクルーズ内野手がドミニカ共和国代表として出場すると伝えた。同国は2013年の第3回大会で優勝も、直近の2大会では4強にも入れていない。今大会はアルバート・プホルス氏を監督に据え、頂点を目指す。

MLBのスペイン版公式X（旧ツイッター）では、プエルトリコ代表としてノーラン・アレナド内野手（カージナルス）、ジョージ・スプリンガー内野手（ブルージェイズ）、ライリー・グリーン外野手（タイガース）が出場意向を示していると伝えた。

さらに、前回大会で日本に敗れ準優勝だった米国代表は、ナ・リーグ2冠王のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズFA）、ウィル・スミス捕手（ドジャース）、ガナー・ヘンダーソン内野手（オリオールズ）、ブライス・トゥラング内野手（ブルワーズ）の出場を発表している。

日本代表は、現時点で明らかになっているメジャーリーガーの参戦は大谷翔平投手（ドジャース）のみ。この日取材に応じた侍ジャパン・井端弘和監督は、その他の日本人メジャーリーガーについては「MLBの返事待ち」だと話した。（Full-Count編集部）