ドジャースがメッツからＦＡになった抑えのエドウィン・ディアス投手と３年６９００万ドル（約１０７億円）で合意した、と９日（日本時間１０日）、米メディアが一斉に報じた。未明の日本でもネットは大盛り上がりとなり、「あの登場曲を聴けるのは激アツ」といった声がわき起こった。

ディアスと言えばトランペットの音色とともにブルペンから登場してくるシーンが有名だ。テイミー・トランペットの曲「Ｎａｒｃｏ」が球場に響き渡ると、スタンドのファンも一気に盛り上がる。クローザーという立場を踏まえても勝利を確信させるかのような“魔曲”だ。

昨年のドジャースとのリーグ優勝決定シリーズでもＮＨＫ解説が「生で見てみたかった」と語るほどの名シーン。それだけに日本のファンも「来年からあの登場曲を聴けるのは激アツ」「ナルコがドジャースタジアムで鳴り響くのが今から楽しみ」「ディアスの登場曲ほんとにカッコよくて大好き」「凄いでこれは！」とつぶやいた。

ドジャースは昨オフに４年７２００万ドル（約１１６億円）の大型契約で抑えとして獲得したスコットら救援陣が精彩を欠き、ブルペン強化は今オフ最大の課題だった。

プエルトリコ出身のディアスはメジャー１０年目の今季、６２試合に登板し、６勝３敗２８セーブ、防御率１・６２の好成績。自身２度目の球宴選出を果たした。通算成績は５２０登板、２８勝３６敗２５３セーブ、防御率２・８２をマークしている。

ヤンキース以来のワールドシリーズ３連覇へ、ドジャースが課題だったクローザーの補強に成功した。