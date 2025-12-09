福山雅治、永瀬廉、吉田羊が「神業フェイク」に挑む！神業クレーンゲームにはMr.クレーンゲーム深澤辰哉が参戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月16日18時時30分からTBSで『THE神業チャレンジSP』が放送される。

■高地優吾、河合郁人らが挑戦を見届ける

世界中で大流行している“神業動画”にさ様々な芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。

MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、梅沢富美男、みちょぱ、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）、河合郁人を迎え、挑戦を見届ける。

■神業1「神業クレーンゲーム」

ファーストステージは、1,000円以内で4つの景品を取ればクリアとなる「神業クレーンゲーム」。ファイナルステージには「ビリビリ100万円クレーンゲーム」が待ち受ける。

二代目となるこの難関クレーンは、2年間成功者ゼロの激ムズ台。そんな台に、初代を制覇した唯一の男であるSnow Manの深澤辰哉に加え、大相撲から剣翔＆翔猿、朝比奈彩も参戦する。

■神業2「神業フェイク」

神職人が作った本物そっくりのニセモノを見破る「神業フェイク」。超難関3ステージすべて見破ったら賞金10万円を獲得できる。

こちらには映画＆SPドラマ『ラストマン』から福山雅治、永瀬廉（King & Prince）、吉田羊、さらに番組MCのチョコレートプラネットが参戦。ホンモノかニセモノか、目利き力が試される。

■神業3「画面隠し太鼓の達人」

2025年の年間最強王者を決めるガチ決戦が開戦。「太鼓の達人」の画面を隠してプレイし、合計得点がいちばん高い者に年間王者の称号が与えられる。いかに「良」を多く出せるかが、得点を稼ぐカギとなる。

挑戦者は、ドラマー枠・木内泰史（サンボマスター）、王者枠・パーマ大佐、女流王者・齋藤冬優花、神キッズ・こころんの4名。 真の王者に輝くのは誰だ。

■神業4「覆面シンガー」

ストリートライブが行われている場所を舞台に、歌声のみで観客を100人集められるかに挑む「覆面シンガー」。覆面の下に隠された正体は？ 歌声が街を震わせる瞬間をお見逃しなく。

■番組情報

TBS『THE神業チャレンジSP』

12/16（火）18:30～20:55

［出演者］

＜スタジオ出演者＞

MC：チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）

ゲスト（五十音順）：梅沢富美男、河合郁人、高地優吾（SixTONES）、佐藤栞里、陣内智則、みちょぱ

＜VTR出演者＞

「神業クレーンゲーム」（五十音順）

朝比奈彩、剣翔（追手風部屋）、翔猿（追手風部屋）、深澤辰哉（Snow Man）

「神業フェイク」（五十音順）

チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、永瀬廉（King & Prince）、福山雅治、吉田羊

「画面隠し太鼓の達人」（五十音順）

木内泰史（サンボマスター）、こころん、齋藤冬優花、パーマ大佐

