福山雅治、永瀬廉、吉田羊が「神業フェイク」に挑む！神業クレーンゲームにはMr.クレーンゲーム深澤辰哉が参戦
12月16日18時時30分からTBSで『THE神業チャレンジSP』が放送される。
■高地優吾、河合郁人らが挑戦を見届ける
世界中で大流行している“神業動画”にさ様々な芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。
MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、梅沢富美男、みちょぱ、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）、河合郁人を迎え、挑戦を見届ける。
■神業1「神業クレーンゲーム」
ファーストステージは、1,000円以内で4つの景品を取ればクリアとなる「神業クレーンゲーム」。ファイナルステージには「ビリビリ100万円クレーンゲーム」が待ち受ける。
二代目となるこの難関クレーンは、2年間成功者ゼロの激ムズ台。そんな台に、初代を制覇した唯一の男であるSnow Manの深澤辰哉に加え、大相撲から剣翔＆翔猿、朝比奈彩も参戦する。
■神業2「神業フェイク」
神職人が作った本物そっくりのニセモノを見破る「神業フェイク」。超難関3ステージすべて見破ったら賞金10万円を獲得できる。
こちらには映画＆SPドラマ『ラストマン』から福山雅治、永瀬廉（King & Prince）、吉田羊、さらに番組MCのチョコレートプラネットが参戦。ホンモノかニセモノか、目利き力が試される。
■神業3「画面隠し太鼓の達人」
2025年の年間最強王者を決めるガチ決戦が開戦。「太鼓の達人」の画面を隠してプレイし、合計得点がいちばん高い者に年間王者の称号が与えられる。いかに「良」を多く出せるかが、得点を稼ぐカギとなる。
挑戦者は、ドラマー枠・木内泰史（サンボマスター）、王者枠・パーマ大佐、女流王者・齋藤冬優花、神キッズ・こころんの4名。 真の王者に輝くのは誰だ。
■神業4「覆面シンガー」
ストリートライブが行われている場所を舞台に、歌声のみで観客を100人集められるかに挑む「覆面シンガー」。覆面の下に隠された正体は？ 歌声が街を震わせる瞬間をお見逃しなく。
(C)TBS
■番組情報
TBS『THE神業チャレンジSP』
12/16（火）18:30～20:55
［出演者］
＜スタジオ出演者＞
MC：チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）
ゲスト（五十音順）：梅沢富美男、河合郁人、高地優吾（SixTONES）、佐藤栞里、陣内智則、みちょぱ
＜VTR出演者＞
「神業クレーンゲーム」（五十音順）
朝比奈彩、剣翔（追手風部屋）、翔猿（追手風部屋）、深澤辰哉（Snow Man）
「神業フェイク」（五十音順）
チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）、永瀬廉（King & Prince）、福山雅治、吉田羊
「画面隠し太鼓の達人」（五十音順）
木内泰史（サンボマスター）、こころん、齋藤冬優花、パーマ大佐
