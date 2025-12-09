原菜乃華「今年の一文字」は“朝”、「あんぱん見てるよ！」の声がすごく嬉しかった
女優の原菜乃華（22歳）が12月9日、イメージキャラクターを務める出光興産のサービスステーション「apollostation（アポロステーション）」の新CM発表会に登壇。2025年の原を表す“漢字一文字”を発表した。
前年に引き続きイメージキャラクターに起用された原は、12月12日より放映される新CM「サービスステーション」篇、「日常（マッサージ店）」篇に出演。それに先駆け、新CMの発表会イベントが行われた。
年末のイベントということで、原も今年一年を表す“漢字一文字”を発表する運びとなり、「今年の一文字は…“朝”です！」と発表。
原は「今年は朝ドラに出演させていただきまして、『あんぱん見てるよ！』っていうふうに声を掛けていただく機会がとても増えたので、それがまずすごく嬉しかったですし、やっぱり朝の放送をリアルタイムで見ようと思って、お休みの日だったりとかも、私、すごく朝が苦手なんですけど、ちょっといつもより早起きができるような、そういう“朝活”が充実した一年間だったので。朝に強くなった一年でした」と語る。
そして「本当に朝弱いんですけど…慣れましたね。毎朝毎朝決まった時間に楽しみがあるっていうのがすごく嬉しくて。やっぱり毎朝『がんばろう！』っていう気持ちで一日充実した気分で過ごせるので、ステキな一年だったな、と思ってます」と語った。
