簡単＆映え！ホームパーティーを盛り上げるクリスマスピンチョス

クリスマスシーズン、「何か特別なことをしたいけど、料理に自信がない…」そんな方にぴったりのレシピがあります。材料をカットしてサンタやツリーに見立ててピックに刺すだけのクリスマスピンチョス。今回は2種類の簡単ピンチョスのレシピをご紹介します。火も使わずお手軽に作ることができるので、ホームパーティーはもちろん、ちょっとしたおもてなしにも大活躍間違いなしですよ。

キュートなサンタさんが大集合！

最初にご紹介するのは、「簡単ミニトマトとチーズのサンタカプレーゼ」。



ミニトマトとモッツァレラチーズ、黒ごまという3つの材料だけで、かわいらしいサンタさんが作れちゃいます。作り方もとっても簡単。モッツァレラチーズを半分、ミニトマトを1/4に切ったら、ピックにミニトマト、チーズ、ミニトマトの順で刺して、黒ごまで目と口を描くだけ。あっという間にキュートなサンタカプレーゼの完成です！





投稿者のa33yさんによると、「トマトのヘタ部分を底にする方が倒れにくい」とのこと。パーティーテーブルに並べるときには、この小ワザを活用してみてくださいね。

グリーンが鮮やか！きゅうりのクリスマスツリー

続いてご紹介するのは、「☆スライスきゅうりのクリスマスツリー☆」。



こちらは100人以上からつくれぽが寄せられている大人気レシピです。

きゅうりをピーラーでスライスしたら、かわいいピックにくねくねと段々幅が広くなるように刺していくだけ。ツリーの幹の部分には、プロセスチーズや魚肉ソーセージなど、お好みの具材を刺します。これで、鮮やかなグリーンのクリスマスツリーのできあがりです。





投稿者のhalh alplusさんのアドバイスによると、「星のピックだと更にツリーっぽい」とのこと。100円ショップでもかわいいピックがたくさん販売されているので、お好みのものを選んでみてくださいね。

料理初心者でも安心！

今回ご紹介した2つのピンチョスは、どちらも火を使わず、材料も手頃なものばかり。包丁とピックがあれば作れてしまうので、料理初心者の方でも安心して挑戦できます。

赤と緑のクリスマスカラーが食卓を華やかに彩り、写真映えも抜群。SNSにアップすれば、「いいね！」と褒められること間違いなしです。



今年のクリスマスは、この2つのピンチョスでテーブルを彩ってみませんか？きっと、パーティーの主役になってくれるはずですよ。