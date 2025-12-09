本日12月9日19時より放送の『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）に、Snow Manの阿部亮平、timeleszの猪俣周杜と篠塚大輝らが出演。2025年下半期のチームキャプテン王者を決める優勝決定戦がオンエアされる。

現在、トップを走るのは阿部。2023年上半期から5連覇中の絶対王者が、6連覇に挑む。“打倒阿部”を掲げる挑戦者の有田哲平（くりぃむしちゅー）、柳原可奈子、宇治原史規（ロザン）の3人は、1勝差で阿部の後を猛追。いつも以上に白熱した戦いがスタートする。

今回のレースは、リズムに合わせて、表示される冬の絶景名所がある都道府県の名前を1人ずつ答えていく『しかのこゲーム』から開始。今夜で優勝者が決定するということで、冒頭から全員の熱量も上がり荒れるスタジオだが、有田やタカ（タカアンドトシ）、トシ（タカアンドトシ）からの圧に惑わされたのか、大事な正念場で阿部がまさかの失態。存在しない県名を答え、阿部は自分でも口をあんぐりと開ける展開となり、スタジオが笑いに包まれる。

しかし、その後の動物や野菜、花などをテーマにした『小学生の図鑑』からの問題では本領発揮。映像を見て猫の種類を答える問題では難題も正解し、知識王の意地を見せつける。

シーズンレギュラーの猪俣と篠塚は、宇治原とタッグを組むことに。猪俣は史上初のヒントVTRを“おかわり”し、今回も天然発言が頻発。一方、2択問題に強い猪俣は運も味方につけ、毎回あなどれない存在となっている。さらに、漢字を組み合わせて熟語を作る問題では、上田晋也（くりぃむしちゅー）も「頑張った！」と認める奮闘ぶりでチームに貢献。その自由奔放な猪俣の横では、宇治原と篠塚が冷静に、着実に点数を積み重ねていく。

また、柳原はウルフアロン、有田は山口もえとペアに。終始、意地とプライドをかけた真剣勝負が展開される。

（文＝リアルサウンド編集部）