WBC出場報道の佐々木朗希にド軍は消極的　「投げたら驚く」と告白する指揮官の抱く“懸念”「どういう制限をかけるか」

メジャー1年目で怪我をし、マイナーでの調整が続いた佐々木(C)Getty Images

日本球界の“怪物”は、ふたたび日の丸を背負うのか。

現地時間12月8日、全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者は、自身のXで、来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシックの日本代表予備登録メンバーに、佐々木朗希（ドジャース）が選ばれたと発信。さらに関係者の話として「最終登録メンバー入りは問題ないとみられる」と綴った。

【動画】胸が熱くなる…山本由伸と佐々木朗希の試合後の抱擁をチェック

井端弘和監督にとっては、実現できれば頼もしい存在となるのは間違いない。連覇を目指す侍ジャパンのメジャー組の招集を巡っては、出場を正式

表明しているのは大谷翔平（ドジャース）のみ。いまだ明確な構想を立てられずにいる。

そうした情勢にあって2大会連続の出場となる佐々木の招集が叶えば、吉報だ。ロメロ記者は、昨オフに当時ロッテに在籍していた佐々木のメジャー移籍をすっぱ抜いた人物であり、確度は高いと見られる。それだけに現時点でWBC出場に前向きに動いていると可能性は高い。

もっとも、ドジャース側は佐々木の出場には消極的だ。

メジャー移籍1年目となった今季の佐々木は、ポストシーズン直前の9月にリリーフに配置転換され、ポストシーズンはクローザーとして救世主となったが、5月に右肩のインピンジメント症候群を発症。約4か月に渡ってマイナーで研鑽を積む日々を送っていた。