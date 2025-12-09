12月9日（火）放送の「相席食堂」がお届けするのは、顔面に迫力のある旅人が相席旅に出る「強面(こわもて)相席」！

©ABCテレビ

新潟県新潟市にやって来たのは、俳優の中野英雄。「アウトレイジ」をはじめ、数々の話題作で存在感を放つ強面俳優だ。映画で共演した大悟は「強面じゃない。“コワ”やん」と、中野にまつわる怖～いエピソードを明かす。

街ブラロケはあまり経験のない中野。「言われないと、何もしませんから、言ってください」と話していたが、商店街でディレクターから「相席してください」「人に話しかけてください」と指示されると一転。「俺にそう言ってくる奴、いないんだけど」とキレはじめる。さらにディレクターが指示すると、「誰でも話しかけられるけど！ちょっとでも嫌な顔されたら…」と話し出し、思わず「臆病者！？」と突っ込むノブ。さらに、ディレクターに中野がガチギレし始め、千鳥にも緊張感が走る！？

©ABCテレビ

「やるしかねーな」と諦めた中野は、フルーツショップや洋ナシの畑、連日満席の老舗人気居酒屋で地元のお父さんたちと相席。しかし、来年の大河ドラマの主演に決まった息子、仲野太賀の話題になると、「ただのファンです」とデレデレに…。

©ABCテレビ

この日は他にも、俳優の的場浩司が島根県益田市へ。強面はどこへやら！？ 芸能界随一の甘党として知られる的場がスイーツ巡りで、終始、満面の笑み！？

©ABCテレビ

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。9日（火）は、よる11時10分スタート。TVerでも無料配信。