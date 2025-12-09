「カニ料理で好きなのは？」＜回答数38,684票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第378回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「カニ料理で好きなのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「カニ料理で好きなのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
冬は野菜たっぷり蟹鍋 鍋出汁買う必要なし
【材料】（2人分）
カニ(鍋用) 1パック
白菜 2枚
白ネギ 1本
春菊（菊菜） 1/2束
エノキ(小) 1袋
シイタケ(生) 2~4個
ニンジン 1/4本
豆腐 200g
葛きり(水煮:小) 1袋
昆布(10cm角) 1枚
<薬味>
小ネギ（細ネギ）(刻み) 1/3束分
紅葉おろし 適量
ポン酢しょうゆ 適量
<雑炊>
ご飯 茶碗 1~2杯分
溶き卵 1個分
塩 少々
ネギ(刻み) 適量
刻みのり 適量
【下準備】
1、白菜は食べやすい大きさに切る。
2、白ネギは斜め切りにする。
3、春菊は葉を摘み取り、食べやすい長さに切る。
4、エノキは石づきを切り落とし、食べやすい大きさに分ける。
5、シイタケは石づきを切り落とし、かたく絞ったぬれ布巾で汚れを拭く。軸と笠に切り分け、軸は縦半分に裂き、笠は飾り切りにする。
6、ニンジンは薄く切り、型抜きする。
7、豆腐は食べやすい大きさに切る。
8、葛きりはザルに上げ、流水で洗って水気をきる。
【作り方】
1、鍋に昆布と分量外の水を入れて中火で熱し、煮たつ直前に昆布を引き上げる。
2、始めにカニを加え、だしが煮たったらカニを引き上げ、ポン酢しょうゆと＜薬味＞の材料でいただく。
3、おいしいカニのだしが出た所で、他の色々な具を入れ、火の通った物からいただく。
4、鍋を食べ終わったら残っている具は取り出し、＜雑炊＞の塩で味を調え、ご飯を入れてサッとほぐす。
5、煮たってきたら溶き卵を回し入れ、火を止める。鍋の蓋をして2分蒸らし、刻みネギを加えてひと混ぜする。器によそい、刻みのりを散らす。ポン酢をかけてもおいしいですよ。
(E・レシピ編集部)
