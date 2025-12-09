「目を閉じておいでよ」BARBEE BOYSのKONTA、事故で「四肢は完全麻痺」明かす

「目を閉じておいでよ」などのヒット曲で知られるロックバンド・BARBEE BOYSのKONTAが、12月8日、公式サイトに「KONTAからご報告」を更新。不慮の事故により、四肢が完全麻痺していることを明かした。



この日、公式サイトに掲載された「KONTAからご報告」では、「過日、不測の事態に陥り、医師から『命は永らえられない』と告げられたものの、生き延びてしまった！…とはいえ四肢は完全麻痺。肩から上しか使い物にならないのでは、ただの帽子掛けなので、せめて唄うことにした」と現在の状態を報告。



そして、同日、“BARBEE BOYS 4PEACE”への改名を発表したバンドについて「サックスこそ吹けないが、おれの変わり果てた姿と変わらぬふてぶてしさをお楽しみいただくため、もっか錬成の日々である」と復帰に意欲を見せている。