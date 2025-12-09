「ミラノのアルバイトこれくしょん」本日発売！ 「ひとり夏休み」を過ごすミラノのアルバイトを手伝おう8種類のミニゲームと模様替えが楽しめる名作が初の全世界リリース
プレイステーション 5/プライステーション 4/Nintendo Switch/PC用シミュレーション「ミラノのアルバイトこれくしょん」が12月9日に発売される。価格は2,200円。
本作は、さまざまなアルバイトに挑戦するミラノを手伝うシミュレーション。おじさんの家で「ひとり夏休み」を迎えることになったミラノは、街でアルバイトをしながら40日間を過ごすことを決意する。
アルバイトは、8種類のミニゲームとして体験できる。看護士になって患者を治療したり、落ちてくる果物をキャッチしたりと、色々なものが用意されている。ミラノの「ちしき」を上げると、アルバイトの難易度を上げることができるようになり、難易度を上げれば、給料も高くなる。また、稼いだお金でおじさんの家を自由に模様替えできる。
オリジナル版の面白さはそのままに、ローディング短縮やクイックセーブの追加、巻き戻し機能などを実装し、より遊びやすくなっている。
初の全世界リリース
本作では英語テキスト＆英語ボイスを実装。もちろん、オリジナルの日本語テキストとボイスも実装されているので、オリジナルのまま楽しむこともできる。
家を自由にカスタマイズ
おじさんの家は、家具を買って模様替えすることが可能。夜は猫と一緒にのんびり過ごしたり、ベッドから星を眺めることもできる。
(C)2025 Marvelous Inc. Licensed to and published by XSEED Games.