Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

ChatGPTを抜いたと話題のGemini。

スマート家電で使ったらどうよ？

待ちきれない人たちのために、招待を無理やりGETするハックがRedditに登場して話題になっています。

Google HomeにGeminiのAIパワーを実装した、大型アップグレード版「Gemini for Home」。まだ招待限定なんですが、 次のURLをChromeの検索バーにぶち込むだけで、アラ不思議。手持ちのGoogle（グーグル）端末で「Gemini for Home」を有効にするページが検索候補に出てくるんでありますよ。

googlehome://assistant/voice/setup

気付いたのはu/Siciliano777さん。さっそくやってみたら、間に勝手にスペースが入ったりして最初は失敗しましたが、スペースを取り除いて再試行したら、こんなリンクが出てきて…

Screenshot: satomi

押したら「Continue to Home?」って聞かれたので「Continue（続行）」をポチッ。

Screenshot: satomi

これでするするっと早期アクセス招待ページに飛べちゃいました！

Screenshot: satomi

「Next」を押し続けると機能説明の後、Gemini for Homeを有効にするページになるので「UPGRADE」をポチっ。これで完了です。

Screenshot: satomi

こんなのが話題になるくらいGeminiの注目度が高いってことで、Googleもホクホクですね。ま、Google Homeがそれだけ終わってるって意味にも解釈できるので微妙かもだけど（家中の電気を消す操作なんてGeminiを待つまでもなく実現できてないとおかしい）。

中には「音声はGeminiのになったけど、GeminiのAI機能は使えなかった」って人もいるので、まるまるアップグレードされるかどうかは、やってみないとわかりません。なんせ裏技なので。何が起きても自己責任で。