レイバン『スター・ウォーズ』コラボのサングラスが発売 ─ ヨーダ、反乱同盟軍、ダース・ベイダー、カイロ・レンから着想

レイバンより、『スター・ウォーズ』とコラボレーションを果たした「レイバン | スター・ウォーズ コレクション」が発売される。ヨーダ、反乱同盟軍、ダース・ベイダー、カイロ・レンをモチーフにした特別なサングラスが登場だ。

2025年12月上旬よりレイバン公式オンラインストアにて販売。一部の直営店レイバンストア（渋谷、原宿、アクアシティお台場、福岡、マリンピア神戸、沖縄ライカム、グランフロント大阪）とレイバン取り扱い店舗でも12月中旬より発売予定。

不朽の名作「ウェイファーラー（Wayfarer）」と「バロラマ（Balorama）」はヨーダとダース・ベイダーから着想。新たなメガアイコン「メガウェイファーラー（Mega Wayfarer）」と「メガバロラマ（Mega Balorama）」は、反乱同盟軍の反骨精神とカイロ・レンの暗黒の力を体現している。パッケージもこの二面性を反映し、光と闇のフォースにインスパイアされたコレクタブルなボックスで提供。

RAY-BAN | STAR WARS(TM) - マスターヨーダ ウェイファーラー

伝説のジェダイ・マスターへのクラシックなオマージュ、「ウェイファーラー スター・ウォーズ マスターヨーダ エディション」で内なる叡智を受け入れよう。透明感のあるセージグリーンのフレームは穏やかなパレットを表現し、同系色のグリーンレンズと組み合わせています。テンプルにはジェダイ・オーダーの紋章と「May the Force be with you（フォースと共にあれ）」の刻印を施し、目的を持って見る者のために作られたスペシャルエディション。37,840円（税込）

RAY-BAN | STAR WARS(TM) - ダースベイダーバロラマ

フォースの暗黒面を象徴する大胆なスタイルを。アイコニックなバロラマをベースにしたこのモデルは、ブラックのラップアラウンドシルエットに、シルバーとレッドのグラデーションを効かせたミラーレンズを採用。ダース・ベイダーにインスパイアされたデザインです。テンプルには「Embrace the dark side（暗黒面を受け入れよ）」という不吉なフレーズと銀河帝国の紋章が刻まれています。39,160円（税込）

RAY-BAN | STAR WARS(TM) - 反乱同盟軍 メガウェイファーラー

反乱軍は世界を違う視点で捉えます。帝国に立ち向かうこの特別仕様のメガウェイファーラーは、反乱同盟軍のイメージにインスパイアされたデザインです。力強いラインが描くシルエットに、透明感のあるライトブラウンのフレームとブラウンレンズを組み合わせ、反乱同盟軍の輝く精神を表現しました。テンプルには「May the Force be with you（フォースと共にあれ）」の忘れられないフレーズと、伝説的なスターバードのシンボルを刻印。抵抗と希望を力強く示すサングラスです。39,600円（税込）

RAY-BAN | STAR WARS(TM) - カイロ・レン メガバロラマ

アクセサリーを支配する力を手に入れよう。カイロ・レンの圧倒的な存在感にインスパイアされた特別仕様のメガバロラマ。強調されたラインが際立つラップアラウンドシルエットを描き、透明感のあるブラックフレームに、偏光シルバー×レッドのミラーレンズを組み合わせています。テンプルには「Embrace the dark side（暗黒面を受け入れよ）」という誘いの言葉と、ファースト・オーダーの紋章を刻印。力強さとダークな魅力を放つ一本です。51,700円（税込）