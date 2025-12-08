草磲剛、石原さとみ似のかわいすぎる研修医を前に素直すぎるコメント「病気が治っても（病院に）行きたくなっちゃいますよね」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が出演する、12月7日放送の『ななにー 地下ABEMA』#97に、SNSで話題のイケメン＆美女4名が登場。なかでも、SNS動画再生数840万回を記録し「石原さとみに似すぎ」と話題の研修医・れい奈さんに注目が集まった。

■「素敵です♡」（香取慎吾）

れい奈さんは、ミス日本セミファイナリストに選ばれた経験を持ち、職場の同僚からも「病院のアイドル」と呼ばれる存在。医大6年生のときに医師国家試験の勉強の息抜きとして動画投稿を始めると、美容室で勉強をする動画が544万回再生を記録して話題に。投稿開始からわずか2ヵ月でフォロワーが10万人増加したという。

スタジオにれい奈さんが登場するや、そのかわいらしさに出演者たちから「おおおお」とざわめきがあがり、香取も「素敵です♡」と満面の笑顔で挨拶。草なぎからは「病気が治っても（病院に）行きたくなっちゃいますよね」と、素直すぎる感想も（笑）。

医師を目指した理由について、れい奈さんは「両親が産婦人科医で、父方も母方もどちらも5代前から医師をしているから」と語り、親族全員が医師であることを告白。さらに、9月に入籍した夫も医師だといい、香取は「もう医師だらけじゃん！」とツッコむ。

家族での会話も医療に関する話題が多いそうで、「先日家族で草なぎさん主演の映画『ミッドナイトスワン』を見たときは、（草なぎが演じる）凪沙をどうしたら救えたか、どの段階で行政に繋げられたかなどを話し合った」と語り、草なぎを驚かせた。

番組ではれい奈さんのモテエピソードも紹介。「SNSで話題になった直後は、通勤中に毎日駅で声をかけられていた」ことや「海外旅行で道を歩いていたら、すれ違う男性が全員ウインクをしてきた」と語った。

■香取慎吾、香港での驚きのエピソードを語る

れい奈さんの発言を受け、みちょぱが、稲垣、草なぎ、香取に「お三方だったら海外でパニックになるなんて普通ですよね？」と質問。すると香取が「香港で撮影していたときに、離れたところでずっと見てくれている人がいたから、スタッフと『こっちに来たら？』と声をかけた」「『子どもの頃からずっと見ていて、すごいファンなんです。今回どういう撮影なんですか？』と聞かれたので説明したら、翌日それが新聞の一面に載っていて…」「話したことが全部書いてあった。記者だったの」と驚きのエピソードを披露し、スタジオをザワつかせた。

番組には他にも、SNSでバズったことからお店の売り上げが2倍になったという吉沢亮似のおにぎり屋店員・奥雄人さん、1日200人以上が来店する人気サモエドカフェの店員で、山田涼介に似ていると話題の松田航洋さんらが究極のモテエピソードを披露。さらにパラパラを踊る動画が驚異の1,200万再生を突破した“最強ギャル男”で古着屋店員・ゴウさんが「何歳までギャル男を続けられるか…」と本音を激白しスタジオを驚かせる場面も。『ななにー 地下ABEMA』#97は、現在「ABEMA」にて無料で見逃し配信中だ。

■次回は“年齢不詳の美女大集合”の第2弾！

次回、12月14日20時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#98は「一体何歳!? 年齢不詳の美女大集合 第2弾」と題し、ヤマンバ風メイクのギャルや、赤ちゃんのような衣装を着た女性など実年齢と見た目に差がある“年齢不詳美女”たちが大集合。

ななにーメンバーは6名の女性の年齢をガチ予想するが、今回もスタジオが騒然に。果たして気になる美女たちの実年齢とは…？ ぜひ放送をチェックしよう。

■番組情報

ABEMA『ななにー 地下ABEMA』#97

12/07（日）20:00～

ABEMA『ななにー 地下ABEMA』#98

12/14（日）20:00～

