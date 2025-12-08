¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26 Âè17Àá ¥¢¥ó¥È¥ïー¥× vs ¥²¥ó¥¯ »î¹ç·ë²Ì
¥×¥í¡¦¥êー¥° 25/26¤ÎÂè17Àá ¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤È¥²¥ó¥¯¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î8Æü02:30¤Ë¥Ü¥µ¥¤¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤ÏÌîÂô Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊGK¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥ï¥ó¡¦¥¢¥ë¥µ¥Ï¥Õ¥£¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥ä¥ó¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥²¥ó¥¯¤Ï¥ª¡¦¥Ò¥ç¥ó¥®¥å¡ÊFW¡Ë¡¢¥ä¥ë¥Í¡¦¥¹¥È¥¦¥«ー¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Àー¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥²¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²£»³ ÊâÌ´¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î8Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤Î¥Æ¥£¥Ü¡¦¥½¥Þー¥º¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë14Ê¬¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ù¥Ë¥Æ¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-0¤È¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥²¥ó¥¯¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤é2¿Í¤¬¸òÂå¡£¥ä¥¤¥Þー¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥µ¥Ã¥È¥ë¥Ù¥ë¥¬ー¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¤¥é¡¦¥½¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
56Ê¬¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Ó¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥ä¥ó¥»¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç3-0¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤¬3-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ó¥È¥ïー¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÌîÂô Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡ÊGK¡Ë¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥²¥ó¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²£»³ ÊâÌ´¡ÊMF¡Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2025-12-08 04:31:13 ¹¹¿·