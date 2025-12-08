BE:FIRST¡¢¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈXmas¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ë·èÄê
BE:FIRST
6¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×BE:FIRST¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤¬12·î8Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆBE:FIRST¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¿·CM¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ßBE:FIRST ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡ÙÊÓ¤Ë¡Ö³¹Åô¡×¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST / ³¹Åô -Official Audio-
º£ºî¤Ï¡¢¡ÖBye-Good-Bye¡×¡ÖBe Free¡×¡ÖSailing¡×¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Chaki Zulu¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢·ª¸¶¶Ç¡ÊJazzin¡Çpark¡Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼°æ¾åÆ×»Ö¡¢¤½¤·¤ÆSKY-HI¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥¤¥È¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÅ¸³«¤¹¤ë·Ú²÷¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¡¢É½¾ðË¤«¤ÊBE:FIRST¤Î²ÎÀ¼¤È¡¢²¹¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¤³¤½°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÂº¤µ¤òÂ¿¹¬´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢¿´¤ò²¹¤«¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£¸Æü20»þ¤«¤é¤ÏMusic Video¤¬BE:FIRST¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«Á°¤Ë¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ÆSNS¤«¤é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¥ê¥ì¡¼¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤ÆBE:FIRST¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¿·CM¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ßBE:FIRST ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥¥ó¡ÙÊÓ¤Ë¡Ö³¹Åô¡×¤¬¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤¿¡£CM¤Ï12·î9Æü¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊBE:FIRST¤Ï4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤ä½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBE:ST¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢º£½µ12·î10Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö2025 FNS²ÎÍØº× Âè2Ìë¡×¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëNHK¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¡¢¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ãÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ä¤Î¼ø¾Þ¤È2025Ç¯Ëö¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ØBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£