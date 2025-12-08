¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×27´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¿·¤¿¤Êµ´¿À¤Î»Ò¡¦É¹ÂëÎí¤¬ÅÐ¾ìÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÇºé¤È°õÆî¤Î¥³¥ó¥Ó
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖÅí¸»°Åµ´¡×¤Î27´¬¤ò12·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï594±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿·À¤Âå¥Àー¥¯¥Òー¥íーµ´ëý¡£2025Ç¯7·î¤«¤éÏ¢Â³Âè2¥¯ー¥ë¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡27´¬¤Ç¤Ïµ´¤ÈÅíÂÀÏº¤ÎÁè¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÅíÂÀÏºµ¡´Ø8ÉôÂâ¤ÎºöÎ¬¤Ç»Íµ¨¤Ï°Õ¼±¤ò¼º¤¦¡£ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤³¤ÏÉÙÍµÁØ¤Ëµ´¤òÇä¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡É½»æ¤Ë¤ÏÇºé¤È°õÆî¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¾Ï¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÊÔÆÍÆþ¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Êµ´¿À¤Î»Ò¡¦É¹ÂëÎí¤âÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
µ´¤ÎÂ¸ºß¤¬À¤´Ö¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢µ´¤ÈÅíÂÀÏº¤ÎÁè¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã²½¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅíÂÀÏºµ¡´Ø£¸ÉôÂâ¤ÎºöÎ¬¤Ç»Íµ¨¤Ï°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿»Íµ¨¤¬¤¤¤¿¾ì½ê¤ÏÉÙÍµÁØ¤Ëµ´¤òÇä¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Êµ´¿À¤Î»Ò¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡Ä!?
(C)¼¿¸¶ÐÒÍè¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë2020