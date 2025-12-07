TWICE¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÄÉ²Ã¸ø±é¡¢MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë3DAYS·èÄê
TWICE¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡ÙºÇ½ªÆü¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ë¤Æ½ª±é¸å¶ÛµÞ¹ðÃÎ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÉ²Ã¸ø±é¤¬¡¢2026Ç¯4·î25Æü¡¢26Æü¡¢28Æü¡¢MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¤Æ3DAYS¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËTWICE10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥ÖµÇ°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
TWICE¤Î6ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯7·î26Æü¡¢27Æü¤Îµþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥àÊ¡²¬¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤È4Âç¥Éー¥à8¸ø±é¡¢¤Î¤Ù40Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡ÙMUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Ï360ÅÙ¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢360ÅÙ³«Êü¤Î´ÑµÒÀÊ¤Ï1Æü¤¢¤¿¤ê¤ª¤ª¤è¤½8Ëü¿Í¤ò½¸µÒÍ½Äê¡£¤³¤ÎÆ°°÷¿ô¤Ï¹ñÆâ¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤ÇºÇÂçµé¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎµÏ¿ÅªÆ°°÷¤Ø¤Î¾Ú¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤ËTWICE10¼þÇ¯µÇ°MUFG STADIUM (¹ñÎ©¶¥µ»¾ì) ¥é¥¤¥ÖµÇ°¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£½é¤ÎMUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤òTWICE¤ÈONCE¡ÊTWICE¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤È¶¦¤ËºÇ¹â¤Î¶õ´Ö¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£
¢£¥Ä¥¢ー¾ðÊó
¡ØTWICE WORLD TOUR IN JAPAN¡ÙÄÉ²Ã¸ø±é
2026Ç¯
04/25¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
04/26¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
04/28¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦MUFG STADIUM¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
TWICE OFFICIAL SITE
https://www.twicejapan.com/