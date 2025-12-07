グラスノー、超有望株も抱き込んだド軍の超大型トレード説に騒然　元GMが論じた最強左腕スクーバル獲得の“緊急案”「伝説的な存在に変貌」

ドジャースの先発ローテの一角を担っているグラスノー。彼はスクーバル獲得の計画に組み込まれるのか(C)Getty Images

来季にワールドシリーズ3連覇を目論むドジャースの戦力整理を巡って、“あるトレード話”が巷を賑わせている。

現地時間12月8日から米フロリダ州オーランドで開催されるウインターミーティングを前に、ありとあらゆる移籍報道が過熱している。FA市場を中心としたトピックの中心にいる一人が、ドジャースの右腕タイラー・グラスノーだ。

32歳となる右腕の実力は申し分ない。23年オフにトレードでドジャースへと入団したグラスノーは、移籍と同時に5年1億3650万ドル（約212億9400万円）の契約を締結。即座に先発ローテーションの軸に据えられた。

今季も6月に右肩の負傷で60日間の故障者リスト入りをするなど、前所属のレイズ時代から続く稼働率の低さに懸念はあるものの、万全であれば、やはりエース級の内容は見せている。

そんなベテラン右腕がトレード交渉に組み込まれるというのだ。かつてレッズなどでGMを経験し、球界の裏事情にも精通する米メディア『The Athletic』のご意見番であるジム・ボウデン氏は、2年連続でサイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクーバルとの超大型トレードを提言。球界を騒然とさせている。