「僕も一緒に辞めます」平石洋介の申し出を制した松井稼頭央の言葉…休養発表の“知られざる舞台裏”

2024年、苦境が続いた埼玉西武ライオンズ。そして迎えた突然の「松井稼頭央監督・休養」発表。わずか数時間前まで誰も予期していなかった出来事の裏側で、一軍ヘッドコーチだった平石洋介の胸中には、激しい動揺と後悔、そして“ある決断”が渦巻いていた。

【画像】「僕も一緒に辞めます」平石洋介の申し出を制した松井稼頭央の言葉

平石洋介氏の新著『人に学び、人に生かす。』より一部を抜粋、編集してお届けする。

「松井監督は休養に入られます」

なかなか結果が出せなかったライオンズ時代。





3年目の2024年になると、球場から帰宅する車の中で、あれはこうだったか、あの選手には明日こうしようと、考える日が続いた。プロ野球の世界は厳しい。チームの雰囲気を変える、といったことを徐々に浸透させていこうにも、最後は選手の能力がモノを言う。監督、コーチはそれをいかに伸ばし、最大限発揮できる環境を作れるか……できるのはそれだけだ。戦力差、という意味では同じパ・リーグのホークスが図抜けていた。もともとカズさん（松井稼頭央）とは、2～3年をかけて種を巻く。その中で、「あの選手のここを伸ばせれば」「ここがこう、ハマれば」上位争いもできるはずだ、と考えていた。特に、前年に2桁勝利をマークした高橋光成、今井達也、平良海馬の3人をはじめとする先発陣はリーグ屈指だと言えた。中継ぎの奮起と、野手もチームが力を入れている走塁を起点に1点をもぎ取る野球を展開し、ロースコアゲームを多くものにできれば……。

けれど、想像以上に勝てなかった。



チームの低迷と監督への風当たりは比例する。僕自身も経験したことだ。



僕を必要としてくれたカズさんが、ときどき「なかなか、うまくいかんなあ」と漏らしたとき、申し訳ない思いでいっぱいだった。



このシーズン、ライオンズは開幕戦から3カード連続で勝ち越しと、上々のスタートを切った。ところが、4カード目の初戦となる千葉ロッテマリーンズ戦から7連敗。ようやく勝てたかと思えば4連敗。また勝利を挟んで4連敗。さらには5月に入ってから8連敗を喫するなど、上位争いはどんどん遠のいていった。



そして発表されたカズさんの休養。事実上の退任に、思わず涙がこぼれた。



書いてきた通り、縁もないライオンズのユニフォームを着ることになったのはカズさんがいたからだ。PL学園の大先輩であり、プロ野球界のスター。中学も同じ地区で、「松井稼頭央」の名前は有名だった。イーグルス時代には、1年だけともに現役選手としてプレーをさせてもらい、翌年からは年下の僕がコーチでカズさんが選手、という関係が続いた。



休養の発表は突然だった。



交流戦前最後の試合、久しぶりの連勝を決めた試合後のこと。いつもコーチングスタッフで行うミーティングにカズさんの姿がなかった。しばらくすると球団のスタッフがやってきて言った。



「監督、球団に呼ばれました」



「マジで？何の話？」



「あんまり、いい話じゃないかもしれません」



翌日の先発投手など早上がりをした選手以外、スタッフを含め、全員が待機するようにと指示されていた。そして、球団の人がやってきて言った。



「松井監督は休養に入られます」



数時間前まで、まったく予期していない出来事に、「マジか……」と言葉を失った。

「僕にも責任があります、僕も一緒に辞めます」

2022年に僕がライオンズに入るきっかけは、GMの渡辺久信さんが「うちには平石君のような人材が必要だ」と意見をまとめてくれ、カズさんが後押ししてくれたことだったという。

そして実際に声を掛けてくれたのは、この年から一軍ヘッドコーチとなるカズさんだった。あのときの電話の言葉は忘れない。



「とにかくヨウに力を貸してほしい。一緒にやってくれないか？」



このときの僕は、ホークスから新たに別のポストをオファーされていた。そんな中で、いつか一緒にやりたいと思っていたカズさんからの電話に、迷いはあったものの「ライオンズに行こう」と決断した。



それなのに、カズさんの力になることができなかった……。



「松井監督の休養と渡辺GMの監督代行就任」が選手、スタッフに告げられ、カズさんがみんなの前で話をして解散となった。すると、球団の人がやってきて言った。



「話、できますか？」



悔しさと予期せぬ出来事に心の整理がつかない僕は球団にお願いをした。



「まず、監督（カズさん）と話しをさせてもらえませんか？」



カズさんは前から知っていたのだろうか。



カズさんに呼ばれたライオンズ、責任は俺にもあるやろ。



一緒に、辞めるべきだ……。



聞きたいこと、言いたいことは、山ほどあった。



そこからふたりで、どのくらい話をしただろうか。どうやらカズさんにとっても青天の霹靂だったらしい。



「僕にも責任があります、僕も一緒に辞めます」



そう伝えたときのカズさんの言葉は忘れられない。



「お前まで辞めたら、残された選手はどうするんや」



戸惑いは、いつしか涙に変わり止まらなかった。

「お前の気持ちはわかるんだけど」

「ヨウは誰に対しても自分の想いを言える。俺とは違うところだ」



ライオンズのコーチになる前から、カズさんは時折、そんなふうに僕のことを評してくれた。カズさんとは、現役時代の成績には歴然とした差があるが、その後、指導者として携わったポジションには共通するものも多い。



二軍監督、ヘッドコーチ、監督。



どれも苦労が多いポジションである。



カズさんが現場を離れ、こうならないために自分に何ができただろうか、と振り返ることがある。



一軍打撃コーチとヘッドコーチの関係だったとき。ヘッドコーチと監督の関係だったとき。いずれもカズさんは、周囲の人間に気を配り続けた。



ときには自分が思っていることと違うことを提案されても、それを受け入れる度量があった。これは、できそうでできないことだ。僕自身、その立場を経験しているからわかる。他のコーチの助言を聞き入れ、それがうまくいかなかったときの後悔は半端なものではないのだ。



もしかするとカズさんも「自分の思ったこと」にもっとトライしたいのではないか。



そう思い、なるべくカズさんが「やりたい」と思っている「勝てる」「選手が成長できる」決断をできるように、と準備をしてきた。



それはヘッドコーチであれば当然の仕事である。野手、投手、すべての選手に目を配り、その状態や「心の温度」を計るようにした。



各担当コーチと連携をし、それぞれが選手の状態をどう把握しているのか。それぞれの選手のチームにおける立ち位置の把握。レギュラーなのかリザーブなのか。代打なのか代走なのか、守備固めか。リードした展開で登板するのか、ビハインドで投げるのか。



どういうデータの傾向が出ているか。クセはないか、対戦相手との相性は、相手のコンディション……。



一方で選手たちにも、監督であるカズさんが「やりたい」と思っていることをスムーズに受け入れられるよう、準備を促した。



でも、ライオンズを勝利に導くことはできず、おろかカズさんに全責任を負わせる形にしてしまった。



きっとカズさんは僕に対しても、我慢しているところがあったのだろうと思う。ときどき、カズさんと意見が食い違ったこともある。「お前の気持ちはわかるんだけど」カズさんはそう言ってくれた。



近い関係だったからこそ、僕自身が悩んだこともあった。



何ができたか、に答えは出ない。悔しさはあれど、やってきたことに後悔もない。苦しかったけれどライオンズでもいい出会いに恵まれた。結果を出せず、ファンの方には申し訳ないが、僕にとっては大切な財産になった時間だった。





文／平石洋介

人に学び、人に生かす。

平石洋介

2025/10/14

1,870円（税込）

248ページ

ISBN： 978-4847075971

