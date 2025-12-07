今回は、夫が娘を連れて、女友達と遊園地に行っていた話を紹介します。

夫は「たまには息抜きしてきたら？」と言ってくれたけど…

「私は夫と3歳の娘と一緒に暮らしていますが、夫が大学時代の女友達によく会っているのが嫌です。夫は『ただの女友達で、男友達と同じだから』と言っているけど、そんなの信じられません。

そんなある日、夫に『たまには息抜きしてきたら？』と言われたので夫に娘を預け、私はひとり時間を過ごさせてもらうことに。久々に美容室やカフェに行ったりしてのんびりしていましたが、その間夫は娘とどこにいたかというと……なんと例の女友達を誘って遊園地に行っていたんです。

娘が『今日ね、お姉さんと一緒に遊園地行ったんだ〜』と教えてくれて判明しました。さらに娘は、その女友達が『本当の家族みたいだね〜』と言っていたことまで教えてくれました。で、夫を問い詰めましたが悪びれもせず『遊園地でママの代わりがいた方がいいだろ？』と謎の発言をしてきて、あきれました」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2025年2月）

▽ ちなみにこの女性は、以前夫に「3人で遊園地に行こう」と誘ったら、断られたそうです。なんだかモヤモヤしますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。