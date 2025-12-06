『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。



今回の撮影会場は、愛知県尾張旭市にあるタイヤ＆ホイールの専門店「CRAFT 尾張旭店」。クラフトは愛知・静岡・岐阜・三重・神奈川に11の店舗を展開しており、尾張旭店は11番めとして25年3月にオープンした最新店舗です。SUVからスポーツカー、欧州車まで対応し、幅広いクルマ好きに支持されています。Youtubeチャンネルも開設していますので、気になる人は要チェック！





オーナーのプロフィール

それではクラフト尾張旭店で個性的にカスタマイズされたオーナーたちの車両を紹介していきましょう！

お名前：jam

年齢：50代

車両名：ホンダ・シビックタイプR（FL5）

主な使用シーン：通勤、ドライブ、サーキット走行

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

以前に乗っていたクルマは？

「ひとつ前のシビックタイプR（FK7）です。乗りつぶす気でいたのですが、FL5が出ると知り、4年半乗って買い替えました。つなぎでダイハツ・コペンも所有していました」

愛車購入の決め手は？

「もちろんスタイルと走りです。内燃機関では最後のタイプRとのことでしたので思い切って購入しました。キッカケはディーラーさんに『見るだけでもどうです？』と乗せられたことです笑」

愛車に乗っていて一番楽しい瞬間は？

「クルマ好きの仲間とドライブをしているときです。ユーノスロードスターやGRヤリスといったスポーツカーと一緒に、伊吹山ドライブウェイなどの気持ちいい道を走っています」

カスタムショップに「クラフト」を選んだ理由は？

「パーツの互換や流用など、他店だと断られるようなカスタムでも親身になって相談に乗ってくれることです。あとでお話しますが、このホイールは通常だとFL5との互換性はないとされていますが、クラフトのおかげで装着できました。

FL5でこのホイールを履いているのは自分だけだと思います」



足まわりで重視していることは？

「FL5は純正の19インチから18インチに変更するカスタムをよく見ますが、やはり見栄えを重視して19インチのTWS・Reizend（ライツェント） WS05を選びました。

このホイールは、シビックタイプRに装着している事例がなかったんです。でも、クラフトのキャンペーンの時にTWSさんが来店していて、クラフトのスタッフと一緒に図面を見ながら相談に乗ってくれました。結果、スペーサーを使えば履けることを確認してくれたおかげで装着することができました」

お気に入りのポイントはここ！

エンジン関連

「SPOONのスポーツエアクリーナーに交換。あとは岡崎市のカスタムショップがセッティングしたECUを借りて導入しています」

外装

「リヤスポイラーはガレージベリーです。

あと、オカルトパーツの類ですが、ホイールのバルブキャップをSEVに交換しています。どうやらタイヤまわりを整流してくれるパーツらしく、単体では効果を感じませんでしたが、SEVの「BODY ON S」と組み合わせることで乗り心地がかなり変わりました。こちらは、ボディのたわみを早く収縮させる働きがあるパーツだそうです」



内装

「シーカーのシフトノブ、ネオプロトのフットレスバーを導入しています。

あとはステアリングカバーとセンターマーカー。ここは運転中に視界に入る場所なのでデザインにこだわりたかったところです。センターマーカーは赤にするタイプRオーナーが多いですが、ワンポイントとして黄色にしみました」

周囲から反応が大きかったカスタムポイントは？

「カスタムに対する反応ではありませんが『え⁉ あなたがこのスポーツカーに乗っているの？』と意外そうなリアクションをされることがあります」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

「これでほぼ完成ですが、マフラーやレカロシートを入れたいですね。周囲からは純正の完成度が高いからやめといた方がいいよと言われますが笑」

CRAFT（クラフト）尾張旭店

店舗内には4WD＆SUVコーナーのほか、スポーツカー＆ミニバンコーナーが設置されています。

4WD＆SUVコーナーにはランクル250、プラド、ジムニー、デリカD:5などの本格4WD・SUV向けのホイール・タイヤ・リフトアップパーツを豊富に展示。

スポーツカー＆ミニバンコーナーには「RAYS」「WORK」「HKS」「BLITZ」などのブランドを活用したローダウン＆ドレスアップパーツを取りそろえ。さまざまなユーザーの要望に応える提案をしています。



ローダウンからツライチカスタム、リフトアップまでトータルカスタムを得意としており、タイヤ1本の交換からホイールセット、車高調整、アライメントまでワンストップで対応しています。

足まわりの肝となるホイールオフセット／インセットは糸とバラスト（重り）を使ったクラフト流の手作業で実施。

車高やホイールサイズ、アライメントによってベストの位置が変わるため、クルマ1台1台に合わせてセットアップしています。

その技術力は非常に高く、遠方からカスタムの依頼に訪れるユーザーも多いそうです。

他店で作業を断られてしまうユーザーからの依頼も多く、「カスタムユーザーの駆け込み寺」として頼られる存在となっています。

他店では難しいと判断されたカスタムも、「まずは受け入れる。ユーザーの要望に向けてベストを尽くす」。それがクラフトのモットーとのこと。愛車を個性的にカスタムにしたい／カスタムの悩みがあるユーザーは要チェック！

【CRAFT 尾張旭店】

場所：〒488-0043 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町1-60

営業時間：【平日・土曜】10:30～19:30【日曜・祝日】10:00～18:00

定休日：水曜日・不定期火曜日 ※営業時間・営業日は変更する場合あり

電話番号：0561-76-9222

公式サイト：https://www.craft-web.co.jp/shops/owariasahi/