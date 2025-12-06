やることに追われて「自分時間」がとれない、「すき間時間」はあるけれど、疲れてダラダラ過ごしてしまう…そんな人はいませんか？ 今回は、インスタグラムで23万人超のフォロワー数を誇るまあちさんが、「ながら」行動で時間を効率的に使うワザを紹介。ちょっとの工夫で、より軽やかな日々に。

※この記事は『1日10分 わたしを整える時間術』（オレンジページ刊）を一部抜粋・再構成して作成しています。

【写真】在宅ワークは立ちながら

ながら行動で、10分を20分の価値に

1つのことをし「ながら」、もう1つのことをする。2つのことを同時に行い、10分を20分の価値にしませんか？ 私が実践している例を紹介します。

ただし、必ずしも時短や効率化だけが正解ではありません。大切なのは、「時間を効率的に使う」という視点だけでなく、「その時間をどんな風に使うか」「その時間でなにを得たいか」という、自分なりの価値を見出す視点だと思っています。

1：「ながら聴き」でウォーキングやランニング

耳からの情報に夢中になっていると、あっという間に目的地に着くので、学びながらヘルスケアもできて一石二鳥。歩くことが楽しみになり、「今日も10分だけでも歩こう」というモチベーションにもつながります。

ながら聴きにおすすめなのは、わたしも発信をしている「Voicy」という音声配信アプリ。ニュースや学びだけでなく、暮らしの知恵や子育てなど幅広いテーマを、たくさんの魅力的なパーソナリティさんが語ってくれます。そのほか、「Audible」で耳読書をしたり、「Spotify」でラジオを聴いたりすることもありますよ。

夢中になると危ないので、片耳だけにイヤホンをする、クルマの来ないルートを選ぶなど、安全な場所で行ってくださいね。

2：テレビを「観ながら」トレーニング

わたしはあまりテレビを観ないのですが、在宅ワークの昼休憩の後半に、テレビを観ながらストレッチやトレーニングをする時間をつくっています。スクワット、足首の回転、肩甲骨を寄せるストレッチなど、優しいトレーニングを選ぶと、テレビを楽しみながらでも続けられます。

「ながら」でも取りかかれる工夫は、ヨガマットを常にリビングに敷いておくこと。トレーニングを始めるハードルを下げているので、スムーズに始められるんです。

食後に体を少し動かすと、食後の眠気を軽減し、頭をすっきりさせ、午後からの仕事を気分よく始められますよ。

3：お風呂に「つかりながら」Kindle読書

わたしの楽しみの1つが長湯。この時間がリラックスタイムになっていて、健康にも直結していると思っています。浴室にはできるだけスマホを持ち込まず、代わりに電子書籍リーダーで読書するようにしています。

Kindleペーパーホワイトをはじめとする電子書籍リーダーのディスプレイは、ブルーライトが少なく、目に優しいため、就寝前に呼んでも睡眠に影響しにくいのが特徴です。防水機能もあるので、湯船でも安心して使えます。スマホやタブレットと違って通知などはいっさい来ないので、読書に集中できるところもお気に入り。

10分だけでも湯船で読書をすることで、心身ともにリセットできるのです。

4：「送り迎えしながら」トレーニング

息子が通っているスイミングスクールまでは、歩くと片道で20分ほどかかります。その送り迎えの時間を、わたしはただ「タスク」としてこなすのではなく、「自分のためのトレーニング時間」であり、同時に「息子とのコミュニケーション時間」と捉えていました。名づけて「送り迎えトレーニング」。

ときには、ランニングウェアに着替えて、息子と競争するように軽くランニングしたり。またあるときは、お気に入りのスニーカーで早歩きをしながら、息子と他愛もないおしゃべりを楽しんだり。

車や自転車を使えば、時間は短縮できるし、ラクですよね。でも、そうしていたら得られなかったであろう、かけがえのない時間があったな、と思うんです。小さな頃は手をつなぎながら、学校であった出来事を楽しそうに話してくれました。最近ではもう地元では手をつないでくれないので（これを成長と呼ぶ）、愛おしい思い出として心に残っています。

5：「立ちながら」の在宅ワーク

家で仕事をしていることが多いので、気になるのが「座りっぱなし問題」。

座りっぱなしの健康リスクは医学的にも明らかになっています。厚生労働省のホームページによると、座りすぎている人は、そうでない人と比較して、寿命が短く、肥満度が高く、2型糖尿病罹患率や心臓病罹患率が高いことが報告されているそう。これは心配です。

スタンディングデスクを購入しようかとも考えたのですが、整理収納アドバイザーとしては、「ものを買う」という形から入るのではなく、ものは増やさずに工夫すべき！

ということで、わが家のカウンターキッチンを活用し、そこにパソコンを置いて作業をするようにしています。

ダイニングテーブルやワークデスクで座って作業するのに疲れてきたら、キッチンカウンターへ移動。立ちながら仕事をすることで気分転換にもなるし、腰への負担も軽減できています。

今ある環境を活用し、10分だけでも姿勢を変えることが、健康への第一歩。仕事中の手を止めずに、ながらでできる健康管理術です。