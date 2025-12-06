こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が2025年11月30日に観測した彗星「3I/ATLAS（アトラス彗星）」。

観測時の地球からの距離は、約2億8600万km＝約1.9天文単位です。

移動する彗星にあわせて露光したため、背景の星々は光跡として写っています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した恒星間天体「3I/ATLAS（アトラス彗星）」（Credit: NASA, ESA, STScI, D. Jewitt (UCLA). Image Processing: J. DePasquale (STScI)）】

2025年7月初旬に発見された3I/ATLASは、2017年に発見された「1I/'Oumuamua（オウムアムア）」、2019年に発見された「2I/Borisov（ボリソフ彗星）」に続き、恒星間天体だと確認された3例目の天体として注目されています。

太陽には2025年10月29日に最接近しており、地球には2025年12月19日頃に最接近するとされています。最接近時の距離は太陽に対して約1.3天文単位、地球に対して約1.8天文単位です。

ハッブル宇宙望遠鏡は2025年7月にも3I/ATLASを観測していますが、その時の地球からの距離は約4億4300万km＝約2.9天文単位でした。地球へ近付いたことで、今回はより鮮明に彗星の様子を捉えることができています。

貴重な恒星間天体であることから、2025年10月に3I/ATLASが約3000万kmまで接近した火星では、さまざまな火星探査機・探査車による観測も試みられました。

太陽への最接近を終えた3I/ATLASは、太陽系の外へ向かって移動し続けています。ハッブル宇宙望遠鏡による3I/ATLASの観測は、今後数か月間にわたって続けられるということです。

冒頭の画像はハッブル宇宙望遠鏡の「広視野カメラ3（WFC3）」で取得したデータを使って作成されたもので、NASA＝アメリカ航空宇宙局やESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2025年12月4日付で公開されています。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

参考文献・出典NASA - NASA's Hubble Space Telescope Revisits Interstellar CometESA/Hubble - 3I ATLAS (30 November 2025)