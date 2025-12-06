7日にワンマンライブ「「BsGravity LIVE 2025〜B STRONG?」を開催

オリックスの公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity（ビーズグラビティ）」は、2025シーズンをもって9人のメンバーが卒業することを発表した。

7日にはワンマンライブ「BsGravity LIVE 2025〜B STRONG?」をグランフロント大阪のナレッジシアターにて開催。2025シーズンメンバーの集大成となるワンマンライブとなる。卒業メンバーは以下の通りだ。

#362 NUI（在籍6年・2024、2025リーダー）

#379 MAHO（在籍3年）

#380 AYAKA（在籍3年）

#381 SAAYA（在籍3年・2025サブリーダー）

#386 IBUKI（在籍2年）

#392 RUNA（在籍1年）

#393 YU-KO（在籍1年）

#394 RINKU（在籍1年）

#395 SOMA（在籍1年）

◯卒業メンバー代表・NUIさん

「発表がありました通り、#362 NUIはBsGravityを卒業します！ 6年前、BsGirlsのオーディションで合格をいただいてから今日まで、本当にあっという間でした。加入した2020年は新型コロナウイルスが流行り、思うように活動ができなかったので皆さまとお会いできる機会は少なかったのですが、そこからはバファローズのリーグ優勝、日本一など、数えきれないほどのたくさんの経験をさせていただきました。この6年間、皆さまとオリックス・バファローズを応援することが私の全てでした!! チームの一員になれて本当に幸せですし、何より応援してくださったファンの皆さまが心から大好きです！ 残り少ない活動期間にはなりますが、最後まで2025シーズンBsGravityをよろしくお願いいたします！ （BsGravity NUI）」（「パ・リーグ インサイト」編集部）



