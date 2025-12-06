コンフォートがタッカーの代替候補で“大爆笑”「マシな選手を見つけられないというのだろうか？」専門メディア
タッカーの代替候補にコンフォートが挙げられた(C)Getty Images
カブスからFAとなったカイル・タッカーにドジャースなど複数の球団が関心を示しているといわれている。獲得に必要な資金は4億ドル（約620億円）や5億ドル（約775億円）ともいわれており、財政が厳しい球団にとっては手が届かない金額だ。
一方、カブスはタッカーを引き留めたいが、交渉が決裂してしまった場合の「プランB」として、米メディア『Bleacher Report』が代替候補にドジャースをFAとなったマイケル・コンフォートの名を挙げている。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はこれを受け、「ドジャースファンは大爆笑だ」と綴っている。
ただ、この論理の背景には、カブスには若手有望株でともに外野手のオーウェン・ケイシーとケビン・アルカンタラがおり、そのどちらもレギュラーの座を担う準備ができている可能性があるからだという。
そのため、「タッカーを引き留められなかった場合、カブスが若手のための保険、あるいは繋ぎのベテランとして、安価な選手を求めるのは理にかなっている」と指摘。それでも、「コンフォートよりもマシな選手を見つけられないというのだろうか？」と疑問を投げかけ、嘲笑した。
同メディアは「もしカブスが本当にタッカーをコンフォートに置き換えるなら、ドジャースファンは笑いすぎて立ち上がれなくなるほどの苦痛を味わうことになるだろう」と、最後までこき下ろしていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
