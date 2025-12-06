コンフォートがタッカーの代替候補で“大爆笑”「マシな選手を見つけられないというのだろうか？」専門メディア

タッカーの代替候補にコンフォートが挙げられた(C)Getty Images

カブスからFAとなったカイル・タッカーにドジャースなど複数の球団が関心を示しているといわれている。獲得に必要な資金は4億ドル（約620億円）や5億ドル（約775億円）ともいわれており、財政が厳しい球団にとっては手が届かない金額だ。

一方、カブスはタッカーを引き留めたいが、交渉が決裂してしまった場合の「プランB」として、米メディア『Bleacher Report』が代替候補にドジャースをFAとなったマイケル・コンフォートの名を挙げている。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はこれを受け、「ドジャースファンは大爆笑だ」と綴っている。

ただ、この論理の背景には、カブスには若手有望株でともに外野手のオーウェン・ケイシーとケビン・アルカンタラがおり、そのどちらもレギュラーの座を担う準備ができている可能性があるからだという。