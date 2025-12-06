懐かしのiPod shuffleを思い出すような？

ウェブ会議や授業で欠かせないデバイスがウェブカメラ。ザっと見ると横長四角や円筒形のボディーがクリップにくっついているデザインが多いですよね。

バッグに詰めて持ち運ぶには凹凸だらけでちょっとジャマ。ケーブルも巻いて留めなきゃいけないし。もうちょっとコンパクトでシンプルなものはないかなぁ？

ウェブカメラだけどビジュアルいい

Opal Camera Inc.の「Opal Tadpole」は3.5cm×4.5cmの正方形で裏面がクリップになっている、やたらカッコ良いウェブカメラ。

中にはカメラの視野内の音だけを拾う指向性マイクと、ソニーのミラーレスセンサー「IMX582 RS」を内蔵。またUSB-Cコネクターには、タップとスワイプで操作するミュートボタンが搭載されています。

Image: Opal Camera Inc.

太めの編み込みケーブルは真ん中のビーズでふたつ折りになり、キュっと締めるとストラップになります。丸い強化ガラス製ケースに入れれば、アクセサリー感覚で持ち出せるのもシャレてますね。

ウェブカメラを選ぶ基準は？

ウェブカメラのデザインは似たり寄ったり。好みはあんまり反映されないので、あとは機能で選ぶことになります。たとえば暗い場所でも美映像とか、デュアルレンズで最大180度映るとか、画面の真ん中にブラ下げて相手と目線が合わせるとか、人の目ソックリで眼球がグリグリ動くとかね。

またウッカリ私生活を映してしまわぬよう、オン／オフが分かりやすいボタンもあるとベター。光るデッカいボタンは一目瞭然ですし、ドッキングステーションに｢ボスが来たボタン｣を搭載していたら多機能で便利です。

外付けの利点を活かそう

「Opal Tadpole」はノートPC用に作られていますが、外付けなので反対向きに取り付けて配信したり、ちょっと横から撮ったりということが可能になりますね。もし持ってたら便利なのは分かるのですが、従来型は持ち運びが手間すぎました。ここまで持ち運びやすそうなら使えそうですね。

Source: Opal Camera Inc., Instagram